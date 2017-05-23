Беларусь и Россия до конца года должны предложить по три интеграционных проекта - Семашко

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия до конца года должны предложить друг другу по три интеграционных проекта, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что Беларусь и Россия до конца этого года предложат по три совместных интеграционных проекта, - сказал вице-премьер. - Наметки уже есть". Владимир Семашко рассказал, что это предусмотрено дорожной картой, подписанной 13 апреля в Москве с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

Заместитель премьер-министра пояснил, что формы сотрудничества по интеграционным проектам могут быть разными. "Это и обмен активами, и покупка определенного пакета акций", - рассказал он.

По словам Владимира Семашко, это могут быть проекты в сфере машиностроения, нефтехимии, в нефтегазовом секторе. "Мы заинтересованы на равных условиях в России где-то получить месторождение, разрабатывать его, получить доступ к трубе - если говорить о газе. Для этого у нас компетенции есть", - заявил заместитель премьер-министра. К примеру, "Белоруснефть" уже давно работает в России. "Они создали такую компанию, которая занимается ремонтом, обслуживанием с внедрением новых технологий - сервисом. И там компания уже приличная - 2,5 тыс. работающих. Более того, недавно они выиграли тендер на небольшое месторождение нефти, и разрабатывают его, но это не тот масштаб", - сообщил заместитель премьер-министра. Он напомнил, что в Венесуэле "Белоруснефть" работает с 2009 года и добывает там около 500 тыс. т нефти.-0-