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Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси

24.05.2017 13:46 — Новости Экономики | БелТА  
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Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава холдинга "Амкодор" Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что в ряду других инвестиционных проектов он будет создавать производство автотракторной и коммунальной техники. Были разные мнения и позиции по этому поводу, но я лично поддерживаю этот проект", - сказал вице-премьер.

По его мнению, это поспособствует развитию конкурентной среды, в том числе и для МТЗ.

На реализацию проекта понадобится около $300-350 млн. Говоря о финансировании проекта, Владимир Семашко отметил, что это будут привлекаемые средства. "Это будут кредиты зарубежных банков. Секрета нет, вроде, основная линия - это будут китайские кредиты", - уточнил он. Завод планируется построить за три года после принятия окончательного решения по кредитованию.

"Амкодор" - ведущее предприятие Беларуси по производству дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, лесной, сельскохозяйственной и другой специальной техники и оборудования. Компания занимает одну из лидирующих позиций по производству специальной техники. Это машины для дорожно-строительной отрасли, сельского хозяйства - растениеводства и животноводства, коммунального хозяйства, лесной промышленности, торфодобычи, аэродромно-уборочная техника.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Глава холдинга "Амкодор" Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что в ряду других инвестиционных проектов он будет создавать производство...

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