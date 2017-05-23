ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэнерго и Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация подписали меморандум о сотрудничестве

24.05.2017 14:31 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики и Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация (CMEC) подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики, сообщили БЕЛТА в Минэнерго.

Стороны договорились сотрудничать по таким приоритетным направлениям, как производство электрической и тепловой энергии, передача, распределение электроэнергии, модернизация электростанций, альтернативная энергетика, обмен опытом и технологиями и другим.

В Минэнерго напомнили, что в качестве генерального подрядчика CMEC реализовала несколько значимых для Беларуси проектов в сфере энергетики. Так, она возвела под ключ две ПГУ мощностью 427 МВт каждая на Березовской и Лукомльской ГРЭС, а также подстанцию ПС 110кВ "Технопарк" на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". По результатам испытаний, проведенных на этих объектах, достигнуты все установленные контрактами гарантированные показатели.

В настоящее время компания завершает реализацию в Беларуси инвестиционного проекта "Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины", который осуществляется за счет средств займа Всемирного банка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны договорились сотрудничать по таким приоритетным направлениям, как производство электрической и тепловой энергии, передача, распределение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь торопится создать с РФ единый газовый рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика