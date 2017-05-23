Минэнерго и Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация подписали меморандум о сотрудничестве

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики и Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация (CMEC) подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики, сообщили БЕЛТА в Минэнерго.

Стороны договорились сотрудничать по таким приоритетным направлениям, как производство электрической и тепловой энергии, передача, распределение электроэнергии, модернизация электростанций, альтернативная энергетика, обмен опытом и технологиями и другим.

В Минэнерго напомнили, что в качестве генерального подрядчика CMEC реализовала несколько значимых для Беларуси проектов в сфере энергетики. Так, она возвела под ключ две ПГУ мощностью 427 МВт каждая на Березовской и Лукомльской ГРЭС, а также подстанцию ПС 110кВ "Технопарк" на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". По результатам испытаний, проведенных на этих объектах, достигнуты все установленные контрактами гарантированные показатели.

В настоящее время компания завершает реализацию в Беларуси инвестиционного проекта "Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины", который осуществляется за счет средств займа Всемирного банка.-0-