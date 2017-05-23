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Фигурантам дела о "Белом легионе" продлевают следствие на 2−4 месяца

24.05.2017 14:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Поступают данные о продлении сроков предварительного расследования по делу «Белого легиона». Об этом сообщают родные задержанных и правозащитники.

«Продлили срок следствия еще на 4 месяца Андрею, до 21.09. Нет слов», — написала в Facebook Анна Дундукова. Ее супруга, сотрудника МЧС Андрея Дундукова, задержали 22 марта. Он находится под стражей уже два месяца.

По данным правозащитного центра «Весна», на 2 месяца также продлено расследование в отношении Владимира Федорова.

Не исключено, что в ближайшие дни такую информацию сообщат родным других фигурантов — у многих из них истекает два месяца с момента задержания.

По информации правозащитников, в следственных изоляторах сейчас остаются 16 обвиняемых по статье о массовых беспорядках. Из них только один человек, активист социал-демократической партии Сергей Кунцевич, не является фигурантом еще одного, возбужденного позже, дела о вооруженном формировании.

Всего по делу о массовых беспорядках проходит 35 человек, из них 20 обвиняются еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (по данным на 11 апреля).

В то же время некоторым из обвиняемых изменена мера пресечения, они вернулись домой:


 
 
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Об этом сообщают родные задержанных и правозащитники.

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