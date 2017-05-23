МАЗу и БАТЭ - по 500 млн, Гомсельмашу - 645 млн долларов: сколько вложат в машиностроение

В развитие МАЗа планируют вложить 500 млн долларов, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на пленарном заседании Белорусского промышленного форума. Он отметил, что завод отстал в своем развитии и в него надо серьезно вкладывать средства.

«Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования, — будем развивать предприятие», — пояснил Семашко. Вице-премьер обратил внимание на серьезное сокращение объемов производства на предприятии: если три года назад МАЗ делал 24 тысячи автомобилей в год, то по итогам нынешнего года могут не выйти на 11 тысяч. Есть у предприятия и серьезные финансовые проблемы .

Также Семашко напомнил об инвестиционной программе развития БелАЗа, по которой в промышленного гиганта вложено 800 млн долларов. «Мы полностью закрыли потребность мирового рынка в нашей номенклатуре. Причем доля БелАЗа на мировом рынке растет и сейчас составляет почти 30%, — рассказал вице-премьер. — Мы создали всю линейку техники от 25 до 400 тонн грузоподъемности. И первыми сделали беспилотные самосвалы».

Но остались проблемы в обеспечении машиностроительной отрасли металлом собственного производства. По словам Семашко, благодаря БМЗ на 60% была закрыта потребность машиностроения в металле. «Но на этом останавливаться нельзя. Перед БМЗ стоит задача закрыть 100% потребности внутреннего спроса отрасли. Это непростая задача, цена вопроса 800−850 млн долларов», — заявил заместитель премьер-министра.

Остальные цифры по инвестициям в машиностроение в своем выступлении озвучил министр промышленности Виталий Вовк. Общий объем финансирования стратегии развития машиностроения на 2017−2020 годы с перспективой до 2030 года составляет 17,5 млрд рублей. По словам министра, эта сумма включает собственные средства, кредиты и займы банков, кредитные ресурсы Китая и средства республиканского бюджета. Деньги будут выделяться предприятиям на период 2017—2030 гг. К примеру, холдингу «Автокомпаненты-БАТЭ» на модернизацию производства необходимы инвестиции на сумму 480 млн долларов.

По мнению Вовка, холдинги «Амкодор» и «Салео» имеют значительные инвестиции в создание новых производств, одним из которых будет новый завод приборостроительной техники в Колодищах. Потому предприятиям необходимо на эти цели 2,1 млрд долларов в 2016—2030 годах. Также, по его словам, «Амкодор» взял на себя задачу решить вопрос по гидравлическим компонентам. «Сегодня это направление уже частично развилось. И от 30 до 60% гидравлики создается в Беларуси», — сообщил министр промышленности.

БелАЗу и входящему в холдинг Кузлитмашу в соответствии с планами стратегии Минпрома будет выделено финансирование в размере 234 млн долларов на развитие производства самосвалов грузоподъемностью от 90 до 450 тонн и другие проекты.

По словам Вовка, на МТЗ проводится глубокая модернизация, хотя есть определенные вопросы к качеству, цене и современности выпускаемой техники. В 2016—2030 годах завод нуждается в инвестициях на сумму 1,1 млрд долларов.

«На „Гомсельмаше“ в ближайшем будущем планируют создать совместно с частными предприятиями весь ряд техники для возделывания и обработки земли», — сообщает министр. На это гомельскому гиганту понадобится 645 млн долларов. В холдинге «Белорусская металлургическая компания» также планируется ряд новых проектов, главной целью которых станет обеспечение Беларуси основными компонентами металлургии. Для выполнения этой задачи в предприятие инвестируют 1,100 млрд долларов в период до 2030 года.