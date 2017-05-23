Кобяков пообещал Uber учесть ее интересы при регулировании работы

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Правительство Беларуси обещает компании Uber учесть ее интересы при принятии нормативных актов по регулированию ее деятельности в республике.

Uber появился в Минске в ноябре 2015 года. В начале февраля 2016 года, после открытия бюджетного сервиса UberX, в Минске разгорелся скандал: столичные таксисты заявили о том, что новый сервис демпингует на рынке. С 2017 года МНС Беларуси обязал компанию уплачивать НДС в размере 20%. Налог взимается с суммы вознаграждений самой компании Uber — то есть 20% от 25% оплаты каждой поездки. Таким образом, с каждой оплаты казна государства будет пополняться на 5% от стоимости поездки.

"Кобяков сообщил, что правительство предпримет необходимые шаги по разрешению вопросов в сфере правового регулирования работы Uber в Беларуси с учетом интересов обеих сторон", — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства по итогам встречи премьер-министра Андрея Кобякова с руководством компании.

Премьер отметил, что визит руководства такой известной в мире высокотехнологичной компании как Uber является знаковым. "Это подтверждение того, что наша страна имеет хорошую динамику развития цифровых технологий, благоприятную бизнес-среду. Рассчитываю, что сможем построить долгосрочное и взаимовыгодное стратегическое сотрудничество", — добавил он.

Глава правительства также обратил внимание, что за относительно небольшой период работы в Беларуси компания не только добилась хороших результатов в перевозках и внедрила новые технологии, но и повысила прозрачность своей работы с точки зрения налогообложения.

Правительство Беларуси приветствует инициативы компании по сотрудничеству с Парком высоких технологий, также сказал Кобяков.

"Открытие центра научно-технических разработок Uber в Парке станет хорошим стартом нашей совместной работы", — подчеркнул белорусский премьер.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области беспилотного транспорта.

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, в апреле стало известно, что сервис такси Gett приобретает разработанный в Минске проект Juno , который также называют "убийцей Uber". Сумма сделки составит порядка 200 миллионов долларов. Таким образом, к Gett перейдет весь Juno — не только сам сервис, но также разработки и сотрудники.

В минском центре разработки Juno работают порядка сотни человек.