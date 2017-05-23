ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строительную площадку Нежинского ГОК готовят к бурению стволов шахт

24.05.2017 15:22 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительную площадку Нежинского ГОК готовят к бурению стволов будущих шахт, сообщили БЕЛТА в ИООО "Славкалий".

"Строительство Нежинского ГОК вступило в одну из самых трудоемких фаз - подготовку к бурению стволов будущих шахт. Выбранный путем тендера подрядчик приступает к бурению замораживающих скважин", - говорится в сообщении.

82 отверстия глубиной 156 м образуют замкнутую систему, где в течение восьми месяцев будет циркулировать хладагент, который и понизит температуру грунтов до минус 35 градусов. "Такое ледопородное ограждение применяется на крупнейших мировых месторождениях и обеспечивает полную защиту от проникновения воды в будущую шахту", - пояснили на "Славкалии".

Как сообщалось, в сентябре 2015 года торжественно заложена капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Строительство Нежинского ГОК вступило в одну из самых трудоемких фаз - подготовку к бурению стволов будущих шахт. Выбранный путем тендера подрядчик приступает к...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Кобяков пообещал Uber учесть ее интересы при регулировании работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика