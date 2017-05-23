Строительную площадку Нежинского ГОК готовят к бурению стволов шахт

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительную площадку Нежинского ГОК готовят к бурению стволов будущих шахт, сообщили БЕЛТА в ИООО "Славкалий".

"Строительство Нежинского ГОК вступило в одну из самых трудоемких фаз - подготовку к бурению стволов будущих шахт. Выбранный путем тендера подрядчик приступает к бурению замораживающих скважин", - говорится в сообщении.

82 отверстия глубиной 156 м образуют замкнутую систему, где в течение восьми месяцев будет циркулировать хладагент, который и понизит температуру грунтов до минус 35 градусов. "Такое ледопородное ограждение применяется на крупнейших мировых месторождениях и обеспечивает полную защиту от проникновения воды в будущую шахту", - пояснили на "Славкалии".

Как сообщалось, в сентябре 2015 года торжественно заложена капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-