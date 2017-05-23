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ЕАБР улучшил прогноз по динамике экономического роста для Беларуси

24.05.2017 15:50 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕАБР улучшил прогноз по динамике экономического роста для Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты ЕАБР улучшили прогноз по динамике экономического роста для Беларуси. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

"Улучшение прогноза по динамике ВВП Беларуси с минус 0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам 2017 года обусловлено более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами восстановления экономической активности в I квартале, а также достижением соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из Российской Федерации", - говорится в обзоре.

Эксперты ЕАБР отмечают, что в дальнейшем по мере восстановления внутреннего спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики и образующейся по ряду показателей высокой базы 2017 года темпы прироста ВВП составят 0,8% и 1% в 2018 году и 2019 году соответственно. В текущих экономических условиях восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе будет ограничено уровнем потенциального роста в 1-1,2%.

Прогноз по инфляции по итогам 2017 года также был пересмотрен в сторону снижения на фоне активного замедления инфляционных процессов в I квартале. В 2017 году инфляция на конец года прогнозируется на уровне 8,6%. При этом сохранению инфляции в рамках целевых ориентиров будет способствовать проводимая сбалансированная денежно-кредитная политика. Дальнейшее снижение инфляции в 2018-2019 годах прогнозируется в рамках определенных Нацбанком Беларуси целей и составит 7,3% и 6,1% соответственно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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