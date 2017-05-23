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На торгах 24 мая российский рубль заметно окреп к белорусскому
24.05.2017 15:57 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 24 мая состоялись очередные торги.
Доллар незначительно укрепился - на BYN 0,0003 до 1,8527 рубля.
Евро снизился на BYN 0,0119 — до 2,0715 рубля.
Российский рубль окреп на BYN 0,0183 — до 3,2923 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Российский рубль окреп на BYN 0,0183.
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