Белорусский легпром не критикует только ленивый. Однако достаточно и успешных примеров. Взять хотя бы швейную промышленность, где столицей является Брест. В свое время законодателями моды были госфабрики «Надзея» и «Элма». Сейчас это частные бренды: Nelva, Мozart, Burvin, Alena Goretskayа, Papilio. Рассмотреть формулу успеха мы решили на примере старожила — компании «Нелва». Хотя она в следующем году будет праздновать 20-летний юбилей, для руководства большая беседа с прессой стала первым опытом.



60% коллекции «Нелвы» составляет деловой гардероб «с разной степенью консервативности». На Belarus Fashion Week -2017 компания смешала классику и эпатаж

«Нелва» зарождалась в конце 90-х в Бресте с небольшого швейного производства, которое организовала семья Горошевич. За 2016 год выручка группы компаний «Нелва» составила 13,5 млн рублей, а административные и производственные мощности компании размещены на двух площадках. Основное швейное производство находится в известной промзоне Катин Бор (общая площадь 3,5 тыс. кв. м). Более 5 лет назад на аукционе было приобретено трехэтажное здание облремстроя, проведена его модернизация. В 2015 году к нему пристроили одноэтажное производственно-складское помещение.





Вторая площадка расположена в одном из корпусов завода «Цветотрон». Его тоже отреставрировали и сделали офисы и производство (1,5 тыс. кв. м).

По словам экспертов, сказывается дефицит качественных площадей в свободной экономической зоне «Брест», резидентом которой является «Нелва». Однако компания дорожит своим местом в СЭЗе. «Резиденты пользуются определенными преференциями. С этого года их стало меньше, но и те, что есть, для нас важны. Например, таможня осуществляет контроль на самом предприятии. Для нас это очень удобно, грузы долго не находятся на границе», — поясняет в интервью TUT.BY первый заместитель гендиректора «Нелвы» Ирина Рахманова.



Собственники фабрики не жалеют средств на покупку современного оборудования. За последнее время были приобретены 5 вязальных машин стоимостью 80 тысяч евро каждая

Сейчас имеющиеся производственные мощности полностью загружены. Но у компании есть возможность организовать еще несколько швейных потоков.

В планах «Нелвы» было строительство единого нового комплекса. Поскольку сейчас площадки находятся в двух разных концах города, и это создает определенные неудобства. Однако валютные кризисы в стране отложили реализацию этой задумки.



Подготовку новой коллекции одежды на «Нелве» начинают за год до ее реализации. Дизайнеры посещают крупные выставки и семинары трендовых агентств, вдохновляются стилем таких брендов, как MaхMara, Escada, Laurel. Пробные варианты одежды зарождаются в экспериментальной лаборатории. Тщательно отрабатывается конструкция каждого изделия и посадка на фигуре в разных размерных группах. Затем получившиеся образцы анализируют маркетологи. И только после подтверждения заказов модели одежды отдаются в массовое производство. Всего в год выпускается около 400 моделей и 600 цветомоделей

«Мы не хотим, чтобы наша продукция продавалась лишь бы как»

Изначально «Нелва» ориентировалась на оптовые продажи. Сейчас соотношение между оптом и розницей примерно 50% на 50%. Кризисные явления в экономиках России и Беларуси в 2014—2015 годах вынудили компанию сделать упор на развитие собственной торговой сети. Сегодня она насчитывает 14 магазинов: шесть из них расположены в Минске, четыре − в областных центрах, и один − в Мозыре. Три магазина находятся в Москве. Сейчас ведутся переговоры об открытии еще одной точки. Кроме того, у компании более 130 как мультибрендовых, так и монобрендовых магазинов партнеров в России и Украине. Но лишь один магазин находится в собственности «Нелвы». Остальные — в аренде.



Помимо женской одежды в магазинах представлены сопутствующие аксессуары: обувь, сумки, ремни, шарфы, перчатки, чулочно-носочные изделия. Их заказывают у белорусских производителей. Однако в общем объеме продажи аксессуары занимают около 2%

— В последний кризис удалось выжить за счет ставки на собственную розницу, — рассказывает Ирина Рахманова. — Мы сами контактировали с конечными потребителями, практически не повышали цены, несмотря на курсовые скачки. Когда у тебя есть свои магазины, то ты с помощью ряда инструментов можешь контролировать и влиять на продажи. Оптовые партнеры могут в любой момент отказаться от сотрудничества или резко снизить объемы закупок, сославшись, например, на кризис в экономике.

На экспорт отгружается 50% продукции. Основным рынком является Россия. На Украину, Казахстан и Азербайджан приходится лишь 5% от всего экспорта. В ближайшие год-два «Нелва» хочет выйти на европейский рынок. Самыми понятными и доступными видятся рынки Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии. «Глядя на европейский рынок, нам кажется, что можем быть там конкурентоспособными, мы явно не будем выглядеть дорогими. Потому что изделия нашего уровня там стоят значительно дороже», — считает Рахманова.

Но данная стратегия будет реализовываться не в ущерб российскому рынку, который «еще недостаточно охвачен». «Мы ищем себе сильных партнеров, с разветвленной сетью магазинов, которые бы умели бы продавать наши одежду достойно и красиво. Не хотим, чтобы наша продукция продавалась лишь бы как», — пояснили топ-менеджер. Несколько лет назад «Нелва» отказалась от работы с индивидуальными предпринимателями в Беларуси в связи с созданием своей розничной сети.

«Ждем, когда в Беларуси начнут производить хорошие ткани»

Экспорт — важная тема для брестских швейников. Он помогает зарабатывать валюту и рассчитываться за сырье. Дело в том, что львиную долю тканей и фурнитуры «Нелва» покупает в Европе: французские и итальянские жаккарды; итальянский принтованный шелк; французское и турецкое кружево; болгарское и итальянское вязаное полотно и пряжа; немецкая отделочная фурнитура и утеплители, стразы Swarowski.

Пока никто в Беларуси не может удовлетворить требования «Нелвы» по сырью. «Недавно посещали „Камволь“ и нам продекларировали, что скоро будут производить хорошие ткани. Надеемся, что так и будет. Потому что это упростит нам задачу», — отмечает Рахманова.



«Нелва» оказывает сторонним организациям услуги по вышивке и печати (на фото — шарфы для «Динамо» (Брест). А вот для пошива изделий свободных мощностей нет, сказала Рахманова

Чтобы рассчитаться с поставщиками сырья, а также закончить начатые инвестиционные проекты компания вынуждена была брать валютные кредиты. На предприятие давит «ощутимая кредитная нагрузка». Чтобы немного снизить давление в апреле «Нелва» выпустила облигации для физических и юридических лиц на общую сумма 1,25 млн долларов. На данный момент размещается выпуск бездокументарных процентных облигаций «Нелвы» в долларах под 7% годовых с 12-месячной офертой. Выпуск под 8% годовых был продан за считанные недели. По словам замдиректора «Нелвы», ресурсы необходимы для рефинансирования кредитов.

— Ставки по депозитам очень сильно упали. А по кредитам нет существенного снижения. Мы решили воспользоваться новым инструментом, который может быть интересен потенциальным инвесторам как альтернатива депозитам, — сказала Рахманова.

«Я не скажу, что у нас какие-то заоблачные цены»

Дамы, которых опросил корреспондент TUT.BY накануне командировки в Брест, сошлись во мнении, что «Нелва» — «это качественно, но дорого». Ирина Рахманова признает, что такой «стереотип существует». Но «слухи о дороговизне нашей продукции порой значительно преувеличены».

Для начала замдиректора рассказывает об объективных факторах, которые влияют на ценообразование. В цене большая сырьевая составляющая — около 45%. Плюс расходы на зарплату («квалифицированные специалисты стоят недешево»). Поэтому себестоимость продукции достаточно высока. По словам Рахмановой, маржа - «как у всех на рынке — такая, какая необходима для того, чтобы покрыть издержки».

Топ-менеджер «Нелвы» приводит ценовую раскладку:

— Платья стоят от 200 до 350 рублей. Костюм стоит около 500 рублей. 300 рублей — жакет и 170−180 рублей — брюки. Юбки и блузки — от 80 до 160 рублей. Пальто будут стоить 400−500 рублей. Я слежу за ценами в белорусских магазинах, и не скажу, что мы какие-то супердорогие. Я не говорю, что у нас демократичные цены, мы не масс-маркет, наш сегмент — «средний» и «средний плюс». Я уверена, что при ближайшем рассмотрении наша продукция стоит тех цен, которые мы заявляем. Вместе с тем стараемся сделать свою продукцию доступной для широкого круга покупателей, предоставляя рассрочку и проводя маркетинговые акции и распродажи.



80% гардероба Ирины Рахмановой это «Нелва», хотя «есть возможность одеваться и в других местах, и собственник не заставляет носить только свою одежду»

Что касается первой части стереотипа, то Рахманова считает, что «качество — это наша обязанность, а не то достоинство, которое надо выпячивать». «Мы обязаны предоставить это качество людям, которые приходят в наши магазины, по умолчанию. Мы не единственные, кто шьет качественную одежду. Мы должны выделяться другим: стилем, дизайном, кроем, использованием дорогой фурнитуры. Не зря говорят, что стразы Сваровски блестят не так, как другие», — отмечает Рахманова.

«Мы не может отпустить швей в отпуск летом»

На «Нелве» работает 285 человек. 90% из них — женщины. Май на «Нелве» — период межсезонья. На фабрике закончили шить сезон «Весна-Лето», одежда сейчас находится в магазинах. В компании ждут сырье на «Осень-Зима», с июня начнут производить продукцию. Пока же около 150 швей находятся в отпуске.

— Мы не можем отпустить швей в отпуск летом, потому что к концу июля должны отгрузить осеннюю коллекцию. Поэтому даем отпуск в мае, — поясняет Ирина Рахманова. — Еще делаем каникулы на новогодние и рождественские праздники. Считаю, что в производственном процессе практически достигли совершенства с точки зрения графиков, тайминга и так далее. Для нас очень важно вовремя отгрузить продукцию и продать. Потому что если летняя коллекция появляется только в мае, то это очень плохо.





Местные жители говорят, на ряде швейных предприятий города часть зарплаты выплачивается в конвертах. «Нелва» в этом плане выгодно отличается белой зарплатой. Сейчас средняя зарплата на предприятии вернулась на докризисный уровень — 880 рублей.

— Для Бреста — это выше среднего. Но президентом поставлена задача выйти к концу года на уровень в 500 долларов. Будем стремиться ее выполнить путем увеличения сбыта продукции, — говорит первый замдиректора «Нелвы».





В кризисные времена «Нелва» пошла по пути сокращения зарплат, а не сокращения персонала.

— У нас было снижение зарплат на 20% с целью снижения расходов. Но хотели сохранить коллектив. Мы очень дорожим своими высококвалифицированными кадрами. Это не только швеи, но и художники-модельеры, конструкторы, специалисты других отделов. Большинство с пониманием отнеслось к такой ситуации. Ушли лишь единицы.





Социальный пакет на «Нелве» — «как у всех». «На 8 марта и на Новый год у персонала есть возможность приобрести три изделия со значительной скидкой. Это не навязывается собственником, а способ поощрения к праздникам. Тем более есть такие пожелания от самих сотрудниц», — отмечает Рахманова.

«Видим возможности для роста на 15−20%»

Как следует их проспекта эмиссии облигаций «Нелвы», в течение ближайших трех лет компания намерена увеличивать объемы производства на 1,8% ежегодно, иметь минимальную прибыль.

— Это пессимистический прогноз нашей бухгалтерии, — улыбается Ирина Рахманова. — У продажников, за которых я отвечаю, более оптимистические ожидания. Мы видим, что и в Беларуси, и в России рынки восстанавливаются. Настроений в духе «лишь бы выжить», как это было 2 года назад, уже нет. Наоборот, видим возможности для роста. Думаю, вполне реально вырасти на 15−20%.





«Нелва» работает по системе предварительных заказов, не шьет одежду на склад. На осенне-зимнюю коллекцию, которая поступит в продажу в августе, заказы принимались в феврале. «Исходя из того, что заказов у нас достаточно много, то делаю вывод, что рынок вполне платежеспособен. Заказы оформляются, вносится определенный процент предоплаты», — пояснила Рахманова.

Что касается расширения ассортиментного ряда, то шить одежду для детей, подростков или мужчин на «Нелве» пока не планируют.



Основной владелец «Нелвы» Иван Горошевич (в центре)

— Подростки — это масс-маркет, свободный стиль и так далее. Это не наша ниша. Хотя к нам приходит и молодая аудитория, и находит для себя одежду по вкусу, — говорит Рахманова. — Детскую одежду производили несколько лет назад. Но из-за особых требований по гигиене и сертификации взяли паузу. Недавно пришли к выводу, что можем осилить сегмент школьной формы. Что касается пошива мужской одежды, то анализировали и эту нишу. Но для ее реализации нужна по сути отдельная фабрика или отдельная линия, другие дизайнеры и специалисты… То есть нам нужно будет много инвестировать в это, и совсем непонятно, когда получим результат. Поэтому решили развивать производство в той нише, где нас уже хорошо знают.





Будущей осенью «Нелва» собирается составить конкуренцию «Элеме» в части верхней одежды. В новой коллекции будет сразу 20 моделей пальто и курток. «Это привлекательный сегмент рынка. Не хотим, чтобы наши женщины ходили за пальто в какое-то другое место. Мы осенью будем готовы сами предложить пальто на любой вкус», — итожит беседу Ирина Рахманова.