ЕЭК допустит Палестину к преференциальным условиям торговли с ЕАЭС

Sputnik, Алексей Стефанов

Решение Совета Евразийской экономической комиссии, в соответствии с которым Палестина включена в список наименее развитых стран, было принято в апреле 2016 года. В середине мая этого года после переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом президент России Владимир Путин заявил, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение допустить Палестину к преференциальным условиям торговли с ЕАЭС.



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Палестинская автономия стала 104-м государством, входящим в число менее развитых и развивающихся стран, с которыми у ЕАЭС действуют преференции в торговле. Причем наравне с Палестиной, Ираком и Пакистаном, среди этой сотни государств, как ни странно, находятся также Египет и Китай.

Что касается перечня товаров, то он очень большой, в него входит множество позиций. Значительную долю составляет сельскохозяйственная продукция, товары легкой и пищевой промышленности, народные промыслы, антиквариат и так далее.

"Каждый год, а иногда и несколько раз в год список преференциальных товаров меняется. При принятии решения отталкиваются от экономического положения наименее развитых и развивающихся стран и от состояния экономики государств, которые этот перечень утверждают. Вот, к примеру, сейчас обсуждается вопрос об исключении из списка преференциальных товаров восьми типов сельскохозяйственной продукции, куда входит картофель, томаты, лук, капуста, салат определенных сортов, огурцы, перец, яблоки. Это связано с тем, что в рамках ЕАЭС наши производители могут обеспечить стопроцентное импортозамещение", — пояснил агентству Sputnik эксперт в области евразийской интеграции.

По его словам, смотрят и на то, чтобы преференциальный режим торговли по определенным видам продукции не опустошал бюджеты пяти стран-участниц ЕАЭС с точки зрения таможенных платежей. При этом страны-члены ЕАЭС обязаны учитывать рекомендации ООН.



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Отложить в сторону вопросы преференциальной торговли вплоть до полного обнуления с одними странами и применять иные ставки к другим государствам из этого списка, состоящего из 104 стран, ЕЭК не имеет права. Поэтому, несмотря на принятие решения, торговля на условиях преференции с Палестиной пока не началась.

"Когда речь идет о менее развитых и развивающихся странах, то эти так называемые преференциальные товары невозможно распространить на десять стран, а на остальные 94 — не распространять. То есть здесь всегда стоит вопрос либо о полном исключении каких-то товарных позиций из списка, либо о применении в отношении этих продуктов общих условий", — отметил эксперт.

Именно поэтому в данный момент список преференциальных товаров обсуждается в правительствах России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии, после чего будет составлен новый перечень товаров для торговли на условиях преференции и начнется торговля с Палестиной на особых условиях. Ожидается, что решение будет принято в течение ближайших двух недель.