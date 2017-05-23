В развитие машиностроительного комплекса Беларуси до 2030 года планируется вложить Br17,5 млрд

Виталий Вовк. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 2030 года в развитие машиностроительного комплекса в Беларуси планируется вложить Br17,5 млрд, сообщил сегодня министр промышленности Виталий Вовк во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в Беларуси разработана стратегия развития машиностроения на 2017-2020 годы и в перспективе до 2030 года. Объемы финансирования реализации стратегии оцениваются в Br17,5 млрд", - отметил министр.

Виталий Вовк заявил, что эта сумма включает собственные средства, кредиты и займы банков, кредитные ресурсы Китая, средства централизованного инновационного фонда и средства республиканского бюджета. Деньги будут выделяться предприятиям на 2017-2030 годы.

Говоря о развитии предприятий и холдингов, министр отметил, что к примеру, холдинг "Амкодор" будет вкладывать средства в создание новых производств, одним из которых будет новый завод приборостроительной техники в Колодищах. БелАЗу в соответствии с планами стратегии Минпрома выделят финансирование на развитие производства самосвалов грузоподъемностью от 90 до 450 т и другие проекты. "На "Гомсельмаше" в ближайшем будущем планируют создать совместно с частными предприятиями весь ряд техники для возделывания и обработки земли", - сказал Виталий Вовк. Министр также сообщил, что на МТЗ рассматривается проект глубокой модернизации.-0-