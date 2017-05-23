Беларусь предлагает создать в Египте совместные производства автомобилей различного назначения

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать в Египте совместные сборочные производства автомобилей различного назначения, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на встрече с египетской делегацией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже приступили к реализации достигнутых ранее договоренностей. Машинокомплекты тракторов отгружены на совместное предприятие - со дня на день они прибудут, и начнется сборка тракторов. Кроме того, мы готовы открыть сборочное производство автомобилей самого разного назначения - грузовых, самосвалов, автобусов", - сказал Владимир Семашко.

По его словам, Беларусь заинтересована собирать в Египте сельскохозяйственную технику, соответствующие договоренности уже достигнуты. "Эта техника абсолютно конкурентоспособна, - заверил вице-премьер. - Мы 100% техники для всех необходимых культур производим у себя, закрываем полностью потребность нашей страны. И это уже существенная статья экспорта. Мы надеемся, что и вам понравится эта техника". Владимир Семашко не стал скрывать, что Беларусь, открывая СП в Египте, рассчитывает закрепиться не только на египетском рынке, но и на большей части Африканского континента. "Надеемся, что наша техника там приживется. И это будет благо и для нас, и для вас", - подчеркнул вице-премьер.

Владимир Семашко предложил египетской стороне рассмотреть возможность покупки белорусских продуктов питания, в частности молочной продукции, при этом он считает целесообразным не останавливаться на простой торговле, а перейти к кооперации.

Вице-премьер отметил долгосрочный характер белорусско-египетского сотрудничества, которое началось еще во времена Советского Союза. "У нас есть определенные позиции и устоявшийся товарооборот. Но, когда мы читаем, что товарооборот за 2016 год составил всего лишь $57,8 млн, меня это не радует. Мы считаем, что это мизерные цифры, которые не соответствуют потенциалу. Тем более что наши экономики во многом взаимодополняющие: нам есть что вам предложить на выгодных для вас условиях, а нам есть что у вас купить", - сказал Владимир Семашко.

Уже подготовлена и согласована дорожная карта сотрудничества. "Есть предложение во время вашего визита парафировать эту дорожную карту, а подписание отложить на время визита вашего Президента в нашу страну", - добавил заместитель премьер-министра. При этом он подчеркнул, что выполнение договоренностей нужно начинать немедленно.-0-