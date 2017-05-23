Столетний юбилей отмечает Белорусская христианская демократия. На праздничной конференции не зарегистрированной партии БХД ее поздравили ближайшие соратники, а активисты партии рассказали об истории ее создания.



— Спадзяюся, БХД хутка трапіць у Кнігу рэкордаў Гінеса ці хаця б атрымае рэгістрацыю, — шуткой поздравил коллег лидер БНФ Алексей Янукевич.

БХД действительно близка к тому, чтобы попасть в книгу Гиннеса. Один из лидеров партии Павел Северинец рассказал, что в целом БХД и ее структуры пытались безуспешно узакониться в стране более 26 раз, шесть из них — отказы в создании партии.

— Менавіта 100 гадоў таму, 24 траўня 1917 года, у Менску, у касцёле Найсвяцейшай Панны Марыi, прайшоў з’езд 30 беларускіх святароў, — открыл конференцию Северинец. — Гэтыя людзі сабраліся ў самы бурлівы час, калі закладаліся асновы новых дзяржаваў, рушыліся старыя імперыі. Яны пастанавілі чатыры рашэнні - у Беларусі павінен быць беларускі касцёл, беларуская школа, беларуска-хрысціянская газета і, у рэшце рэшт, беларуская хрысціянская партыя.

За сто гадоў усе гэтыя рашэнні былі рэалізаваныя і сёння мы адзначаем і дату гістарычнага з’езду, і стагоддзе партыі беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў.





Затем гости прочитали молитву «Отче наш» на белорусском — так же, как и 100 лет назад первые руководители новой белорусской христианско-демократической партии.

Поздравить БХД с юбилеем пришли и ее соратники: лидер «Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич с женой Анастасией, предприниматель и общественный активист Николай Автухович, лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик и др.

Начало конференции больше походило на встречу старых друзей, чем на официальное мероприятие: шутки здесь звучали через слово.

— Даем слова нашай зорке, якая часова на волі. Спадзяемся, канешне, што на волі да канца! — представил Северинец Дашкевича.

— Ня ведаю як у вас у БХД, але ў нас ў «Маладым фронце» калі сказалі, то трэба падпарадкоўвацца, таму я і прыйшоў. Шмат людзей, якія не належаць да партыяў і грамадскіх аб’яднанняў, падзяляюць каштоўнасці БХД. І хаця сёння мы даведаліся , што ў БХД ёсць і атэісты, і мусульмане, і геі…





— Магчыма! — подметил Северинец.

— Усе ж такі я разважаю, што Ісус Хрыстос і хрысіяціянства — гэта тое, што яднае прадстаўнікоў ідэі хрысціянскай дэмакратыі. Я хацеў бы пажадаць партыі, каб да яе далучаліся як мага болей ідэйных людей, гатовых прапаноўваць новае па развіццю руху.

А яшчэ маё галоўнае пажаданне — каб наступны юбілей БХД святкавала ў парламенце, сабраўшы фракцыю.

Алексей Янукевич в своем обращении сделал упор на роль БХД в поддержке белорусского языка, развития национальный идеи и поддержки независимой Беларуси.

— Гісторыя Беларускай Хрысціянскай дэмакратыі - важная частка змагання беларусаў за ўласную дзяржаву, нацыянальнае адраджэнне. Спадзяюся, калі-небудзь 1917 год беларусы будуць асацыяваць не з Кастрычніцкай рэвалюцыяй, а менавіта з гэтай датай.





Далее конференция пошла по стандартной схеме: с докладами об истории БХД, о реализованных проектах, сотрудничестве с церквями, об известных белорусских христианах-демократах выступили активисты партии.

— Я пришла в БХД в 2011 году. Идеи партии соответсвуют моим ценностным ориентирам, поэтому я решила присоединиться. Деятельность в рамках партии и моя основная работа во многом сходятся, поэтому мне просто совмещать два этих дела, — начала свой доклад Ольга Ковалькова, экс-кандидат в депутаты парламента от БХД.





После кофе-паузы к конференции присоединился общественный активист и предпрениматель Николай Автухович, который в последнее время активно занимается собственным расследованием громкого дела о минском гимназисте, осужденном за нападение на учительницу.

— Поздравляю БХД с таким знаменательным для вас днем. Мне кажется, ваша партия — огромнейший вклад в развитие белорусской христианской культуры.



Но на конференцию предприниматель приехал не только для поздравлений. Он попросил учасников конференции сфотографироваться с надписью «Данат не вінаваты».

Конференция по случаю столетия БХД — это лишь начало праздничных мероприятий. Отмечать юбилей активисты партии собираются целую неделю.



