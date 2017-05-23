Министр Заяц: С представителями Россельхознадзора очень сложно разговаривать

22 мая министры сельского хозяйства и продовольствия России и Беларуси договорились о снятии ограничений на поставки белорусской продукции с 9 предприятий. Через несколько дней продолжатся переговоры по другим предприятиям, для которых пока российский рынок закрыт. Почему ограничения сняли только преимущественно на цельномолочную продукцию, а для остальной сохранили эмбарго в интервью « Сельской газете » рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.



Леонид Заяц. Фото: ww.sb.by

— Россельхознадзор считает, что якобы в ней появились антибиотики. Все это надумано и не подтверждается реальными фактами. Получается парадокс: в одной продукции предприятия они есть, в другой нет. Но у молочных комбинатов постоянные сырьевые зоны. И если антибиотики не обнаруживают в молоке, кефире, сметане, то их не может быть и в сыре или масле. Но с представителями Россельхознадзора очень сложно разговаривать, тем более убеждать в чем-то, — рассказал министр.

Он отметил, что на переговорах обстановка по-прежнему сложная, но белорусская сторона «действует, настаивает, убеждает». Прогресс пока небольшой.

Прокомментировал Леонид Заяц и введенные с 24 мая новые ограничения на поставку продукции, а также усиление лабораторного контроля продукции некоторых предприятий.

— Ужесточится надзор за продукцией как с российской, так и с нашей стороны. Исследоваться будет каждая партия товара. Кроме того, более пристальным станет контроль на всех стадиях производства: от сырья до готовой продукции. В случае если у россиян появятся замечания, они могут закрыть предприятие целиком для поставок в их страну.

У самого министра нет претензий к подведомственным заводам и комбинатам:

— Я не вижу оснований для того, чтобы упрекать хоть одного белорусского переработчика в том, что он выпускает некачественный товар. Замечания могут быть рабочего порядка, но они никак не касаются безопасности производимых продуктов питания.

Министр отметил, что белорусская сторона продолжит работу по открытию остальных предприятий для России.

— Вскоре снова проведем переговоры об этом. Причем будем настаивать, чтобы разрешили поставки всей продукции.