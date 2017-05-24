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"Экономика на пальцах". Модернизация 2.0: зачем и кто оплатит банкет?
24.05.2017 22:57 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 25 мая в 15.15.
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На пленарном заседании Белорусского промышленного форума отечественным заводам пообещали найти на модернизацию
Неужели уже забыты уроки модернизации деревообрабатывающих предприятий? Попробуем найти ответ на этот и другие вопросы.
Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к эфиру TUT.BY 25 мая в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Неужели уже забыты уроки модернизации деревообрабатывающих предприятий?
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