Программа появится в прямом эфире 25 мая в 15.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

На пленарном заседании Белорусского промышленного форума отечественным заводам пообещали найти на модернизацию огромные деньги . МАЗу и БАТЭ — по 500 млн, «Гомсельмашу» — 645 млн долларов. «За чей счет этот аттракцион невиданной щедрости и где тут логика?» — задается вопросом автор программы « Экономика на пальцах » Сергей Чалый.

Неужели уже забыты уроки модернизации деревообрабатывающих предприятий? Попробуем найти ответ на этот и другие вопросы.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к эфиру TUT.BY 25 мая в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Смотрите также

Своим Шелковым путем Китай начинает эру неоколониализма?

«Экономика на пальцах» предложила непричесанную идею пенсионной реформы для Беларуси