МИНСК, 24 мая — Sputnik. Международная агропромышленная выставка "Белагро-2017" пройдет с 6 по 10 июня, сообщили Sputnik организаторы форума.

"Белагро" — международная агровыставка, регулярно проходящая в белорусской столице. В минувшем году участие в "Белагро" приняли сотни компаний из 23 стран, а основное внимание, конечно же, было сосредоточено на белорусском агрокомплексе.

В 2017-м "Белагро" пройдет с 6 по 10 июня в ТЛЦ "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в трех километрах от МКАД.

В рамках форума посетителям будут представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, сельскохозяйственная продукция и другие сферы современного аграрного комплекса.

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