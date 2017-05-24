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Выставка "Белагро-2017" пройдет в Минске 6-10 июня

24.05.2017 20:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Международная агропромышленная выставка "Белагро-2017" пройдет с 6 по 10 июня, сообщили Sputnik организаторы форума.

"Белагро" — международная агровыставка, регулярно проходящая в белорусской столице. В минувшем году участие в "Белагро" приняли сотни компаний из 23 стран, а основное внимание, конечно же, было сосредоточено на белорусском агрокомплексе.

В 2017-м "Белагро" пройдет с 6 по 10 июня в ТЛЦ "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в трех километрах от МКАД.

В рамках форума посетителям будут представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, сельскохозяйственная продукция и другие сферы современного аграрного комплекса.

На "Белагро" интересно бывает не только специалистам в аграрной отрасли: например, в 2016-м здесь показывали лучших коров страны — для них устроили настоящее дефиле >>

Посещали в минувшем году выставку и высокие гости: Владимир Путин и Александр Лукашенко. Российскому лидеру на "Белагро" даже подарили рубашку >>

 
Теги: Минск
 
 
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Главной площадкой очередной аграрной выставки станет ТЛЦ "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица.

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