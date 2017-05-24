Ранее анонсированный и опубликованный Национацльным правовым интернет-порталом указ № 166 о совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» вводит новые льготы для резидентов. Эксперты обращают внимание, в первую очередь, на повышение доступности резидентства в Парке, налоговые и таможенные льготы.





Важнейшими нововведениями по налоговым и таможенным льготам юрист юридической компании REVERA Александр Антонов называет три:

— товары, произведенные резидентами в рамках свободной таможенной зоны, будут освобождены от «ввозного» НДС;

— резидентов освободят от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты возникновения прибыли, а не с даты регистрации резидента, как это было ранее;

— резидентов освободят от уплаты налога на недвижимость и земельного налога в полном размере на 50 лет (срок работы «Великого камня») вместо 10 лет.

При этом юрист обращает внимание на сохранение льгот, существовавших раньше: пониженная ставка подоходного налога для работников Парка в 9% (вместо общеустановленных 13%), возможность уплаты взносов в ФСЗН исходя из размера средней зарплаты по стране (вместо общеустановленных не более 5 средних зарплат). Для примера, при зарплате в 1 500 долларов в эквиваленте, в Беларуси нужно заплатить 820 долларов налогов, в «Великом камне» — всего 286 долларов, то есть почти в 3 раза меньше.

Еще одно из главных нововведений указа № 166 — так называемая «дедушкина оговорка» (Grandfather clause), которая будет распространяться на резидентов «Великого камня». Это общемировой принцип, который защищает инвестора от изменения законодательства в невыгодную для него сторону.

Эксперты среди ключевых нововведений указа называют и повышение доступности резидентства в Парке за счет расширения перечня основных видов деятельности. Это дает инвесторам возможность реализовать инвестиционные проекты по новым направлениям: телекоммуникации, комплексная логистика, электронная коммерция, деятельность, связанная с хранением и обработкой больших объемов данных, социально-культурная деятельность, а также осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. До этого последние три указанных направления, как и создание и развитие логистики относились к дополнительным видам деятельности Парка.

Юрист REVERA обращает внимание на снижение порога вхождения в Парк: если раньше стоимость инвестпроекта должна была быть не меньше 5 млн долларов, то теперь эта сумма может быть в 10 раз ниже — 500 тысяч долларов США при условии осуществления инвестиций в течение 3 лет. «Это открывает дорогу в Парк среднему бизнесу», — говорит Антонов.

Среди других льгот, которые вводит указ:

— Упрощение порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. В частности, допускается регистрация по месту жительства и регистрация по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых заказчиками и подрядчиками для строительства объектов Парка, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Беларуси, в жилых помещениях, не являющихся объектами недвижимого имущества. Фактически это дает возможность зарегистрировать иностранных граждан и лиц без гражданства непосредственно по месту осуществления ими своей трудовой деятельности;

— в сфере валютного регулирования: на резидентов Парка не распространяется законодательство о регулировании внешнеторговых операций, в том числе требования по срокам их завершения — такая льгота в том числе поможет проще и быстрее находить иностранных клиентов;

— резиденты могут проводить валютно-обменные операции на внутреннем рынке через банки без ограничений;

— специальный порядок формирования цен на некоторые энергоресурсы — они будут отпускаться по себестоимости.

«С новым указом правовой режим „Великого камня“ стал одним из лучших для ведения бизнеса не только на постсоветском пространстве, но и в мире, — считает Александр Антонов. — И дело не только в объеме налоговых льгот. При подготовке проекта указа учтен передовой опыт законодательства Сингапура, Китая, Казахстана, ЕС. В документе прослеживается линия „не инвестор для государства, а государство для инвестора“. Так, в Парке будет работать служба „одно окно“ — теперь инвестор сможет решить все административные вопросы в одном месте, не покидая Парка. Останутся в прошлом внезапные проверки контролирующих органов, они будут проходить только по согласованию с администрацией Парка, то есть инвестор будет в курсе и защищен от необоснованного контроля».

Указ вступает в силу 25 мая. Проект документа разрабатывали более года , его цель — улучшить инвестиционную привлекательность «Великого камня». Парк был создан в 2012 году, сейчас в нем всего 13 резидентов; четверо из них присоединились около недели назад .