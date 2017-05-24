Ъ: Скоро только через Минск. Украина собирается прекратить ж/д сообщение с Россией

Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля. Запрет активно продвигают секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко. Впрочем, как пишет «Коммерсантъ» , официальное решение еще не принято.

Как изданию сообщил «источник, близкий к правительству Украины», предлогом для отмены пассажирских железнодорожных перевозок между странами станет нежелание «Российских железных дорог» (РЖД) «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины» (сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка).

В «Укрзализныця» не подтвердили, но и не опровергли изданию подготовку запрета. В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Однако, как пишет «Ъ», в «Белавиа» уже начали готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва-Минск-Киев, ставшем приоритетным. «Сейчас мы ведем переговоры с аэропортами, чтобы они могли принять дополнительные рейсы», — сообщил источник в авиакомпании.

После расширения санкций против России, которое президент Порошенко подписал 16 мая, грузовые железнодорожные перевозки между странами были отменены. Что касается пассажирских перевозок, то на сегодняшний день пассажирские поезда российского формирования между двумя странами не курсируют, перевозки осуществляются составами «Укрзализныцы».

Запрет на прямое авиационное сообщение между Россией и Украиной украинские власти ввели в октябре 2015 года.

В конце января текущего года Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» и авиакомпания «Белавиа» заключили соглашение об уровне качества (Service level agreement).

«Стороны предполагают развивать сотрудничество для увеличения количества регулярных и чартерных рейсов „Белавиа“ в воздушном пространстве Украины», — говорилось в пресс-релизе «Украэроруха» по поводу заключенного соглашения.

По результатам 2016 года «Белавиа» вошла в тройку лидеров среди перевозчиков по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины — около 13 тыс. рейсов, что на 21,6% больше по сравнению с 2015 годом.