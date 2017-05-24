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Национальная экспозиция Беларуси будет работать на IV Форуме регионов

25.05.2017 09:40 — Новости Экономики | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 22 мая 2017 года №379 внес изменения и дополнения в план национальных выставок (экспозиций) Беларуси за рубежом на 2017 год. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, план дополнен национальной выставкой на IV Форуме регионов России и Беларуси, который пройдет в Москве.

Кроме того, документом предусмотрено, что в 2017 году будет вестись подготовка к организации национальной экспозиции Беларуси на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае в октябре 2020 года - апреле 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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План дополнен национальной выставкой на IV Форуме регионов России и Беларуси, который пройдет в Москве.

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