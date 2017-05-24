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Где диктатура технологии, там и качество кормов
25.05.2017 — Новости Экономики | Заря над Бугом
В конце прошлой недели в ОАО «Комаровка» состоялся районный семинар-совещание, на который были приглашены руководители хозяйств, главные агрономы, зоотехники и ветеринарные врачи Прибужья.
В ходе мероприятия его участники посетили МТФ «Борисы» и несколько урочищ. На объектах семинара они лично могли убедиться, в каких условиях содержится молочное стадо, как подготовлены траншеи к закладке сенажа и в каком состоянии травостой.
На пленарном заседании председатель райисполкома Владимир Сенчук акцентировал внимание собравшихся на важности соблюдения технологических процессов на «зеленой» жатве: «Мелочей нет на заготовке кормов. Их качество гарантирует исключительно диктатура технологии. Все должны сообща и грамотно работать на общий результат», — резюмировал Владимир Григорьевич.
Сергей ХМЕЛЬ
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В конце прошлой недели в ОАО «Комаровка» состоялся районный семинар-совещание, на который были приглашены руководители хозяйств, главные агрономы, зоотехники и...
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