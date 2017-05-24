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Резидентам "Великого камня" гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования - Минэкономики
25.05.2017 10:50 — Новости Экономики | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидентам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования по сравнению с иными режимами ведения предпринимательской деятельности в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве экономики, комментируя указ №166, опубликованный сегодня на
"Среди наиболее прогрессивных новаций следует отметить стабилизационную оговорку и возможность изменения правового режима индустриального парка исключительно путем внесения изменений в указ. Гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования для резидентов парка по сравнению с иными режимами ведения предпринимательской деятельности в Беларуси", - отметили в Минэкономики.
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Резидентам "Великого камня" гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования - Минэкономики
"Среди наиболее прогрессивных новаций следует отметить стабилизационную оговорку и возможность изменения правового режима индустриального парка исключительно...
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