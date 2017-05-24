Члены Белорусской ассоциации «Недвижимость» вошли в Национальную ассоциацию риэлтoров США и приступили к созданию национальной МЛС

17 мая 2017 года в Вашингтоне в рамках REALTORS® Legislative Meetings & Trade Expo произошло достаточно знаменательное для белорусского рынка риэлтерских услуг событие — подписание соглашения о сотрудничестве БелАН и NAR.

Для вступления в NAR была подготовлена достаточно большая презентация о рынке риэлтерских услуг в Республике Беларусь и обзор законодательства, а также презентация о деятельности БелАН.

Напомним, что с 3 по 6 ноября 2016 года в г. Орландо (Флорида, США) проходил съезд Национальной ассоциации риэлтoров США, в котором принял участие член совета БелАН Павел Кузнецов и представлял на нем Белорусскую ассоциацию «Недвижимость». Там была достигнута договоренность о сотрудничестве между национальными ассоциациями.

Кроме того, стороны подписали лицензионное соглашение об использовании товарного знака REALTOR ® , REALTORS ® белорусскими риэлтерами, а также использование значка R. Таким образом, Республика Беларусь стала 69-й страной, входящей в международное профессиональное сообщество риэлтеров. В соответствии с подписанными документами NAR выразила согласие принять членов БелАН, соответствующих установленным NAR требованиям, в состав участников международной группы риэлтеров и предоставить возможность использования американской МЛС.

Также БелАН приняла на себя обязательства охранять и обеспечивать защиту товарному знаку REALTOR ® , REALTORS ® , NAR, знак «R» на территории Республики Беларусь и принимать все меры к недопущению неверного применения слов «риэлтeр» или «риэлтeры» и производных от этих слов.

В ноябре 2017 года в Чикаго (США) пройдет очередной съезд NAR, на котором среди всех стран будет представлена и Беларусь. В торжественной обстановке впервые на сцену будет вынесен национальный белорусский флаг.

— Мы доказали, что белорусские риэлтеры работают по четко установленным законодательством правилам, выполняют Кодекс этики. Среди 69 стран, входящих в международное сообщество, мы смогли быстрее всех пройти процедуру для вступления в NAR, что тоже весьма знаменательно. Как правило, на рассмотрение всех документов, принятие решения и подписание соглашения уходит год. Мы прошли эту процедуру за полгода, — рассказывает Павел Кузнецов, председатель совета директоров ЦН «ПАКОДАН».

— Первая задача, которую мы поставили перед собой в рамках сотрудничества с NAR, — это создание в Беларуси мультилистинговой системы. В США данная программа работает весьма успешно. Однако полностью скопировать и перенести ее на белорусский рынок невозможно по той простой причине, что она рассчитана на рынок США, менталитет американцев и правила работы американских риэлтeров. Тех высоких результатов, которых достигли американские риэлтeры по сотрудничеству между собой в ходе организации и проведения сделки и распределения вознаграждения, у нас нет. Сначала нам надо наладить тесное взаимодействие между агентствами, риэлтерами и агентами, договориться о «правилах игры», и тогда МЛС будет работать у нас так же успешно, как и в США, — высказывает свою точку зрения Кузнецов.

Руководство NAR, мультилистинговой системы и риэлтеры США уверены, что если бы каждый риэлтер продавал свои объекты самостоятельно, то на это у него уходило бы гораздо больше времени, чем при использовании МЛС. Объявление о продаже квартиры размещается в общей базе. Коллеги-риэлтеры, видя, что в ней появился новый подходящий объект, предлагают его своим покупателям. Таким образом, продажа происходит гораздо быстрее.

В США часто проводятся «дни открытых дверей», куда приходят все заинтересованные риэлтеры и агенты. Они знакомятся и оценивают объект, а затем высылают предложения — так называемые оферты — своим покупателям.

Например, если риэлтеру продавца приходит оферта от потенциального покупателя купить дом за $1 млн, то он не будет рассматривать оферту от другого покупателя (риэлтера покупателя) по такой же цене. Он предложит следующему покупателю или повысить цену, к примеру, до $ 1,1 млн, либо покупатель будет ждать своей очереди, если сделка не состоится. Таким образом, через риэлтера дом продается гораздо быстрее и дороже, что тоже выгодно продавцу.

— Подобный принцип работы с потребителями применяется и в Беларуси. Но наши клиенты подозрительно относятся к такой оферте, хотя она ни к чему не обязывает, — уточняет Павел.

Член Белорусской ассоциации «Недвижимость» говорит о том, что его удивило то обилие сервисов, с помощью которых в США продаются объекты, причем без особых усилий риэлтеров и агентов. Представители продавца и покупателя выполняют свои функции, и ни у кого не возникает вопросов по разделу вознаграждения. После заключения сделки оно делится поровну между двумя посредниками.

Павел Кузнецов также рассказывает, что при БелАН создана рабочая группа по созданию МЛС. Планируется, что в течение 1-2 месяцев будет разработано техническое задание, и в сентябре – октябре будет доступна для тестирования черновая версия системы. Проект достаточно сложный и дорогостоящий и будет финансироваться за счет денежных средств членов БелАН и союза «Конфедерация агентств недвижимости».

— На первом этапе системой будут пользоваться члены БелАН. Это связано с тем, что в рамках ассоциации проще договориться о правилах работы на рынке и о разделе вознаграждения. За то время, что система будет эксплуатироваться членами БелАН, всплывут некоторые проблемы. Они будут устраняться в рабочем порядке. После этого система будет предложена всему рынку. Нам очень приятно, если ряды общественного объединения будут пополняться новыми членами. В рамках ассоциации станет гораздо проще решать эти и другие вопросы, — говорит Павел Кузнецов.

После запуска мультилистинговой системы члены БелАН не планируют полностью отказываться от рекламы своих объектов на специализированных рекламных площадках. Однако их перечень уже значительно сокращен. Сейчас ведутся переговоры с порталами, где члены БелАН планируют размещать рекламу. Однако для этого они должны выполнить некоторые условия — в частности, активно развивать свои площадки и расширять целевую аудиторию, препятствовать работе недобросовестных участников рынка и размещению недостоверной информации.

В дальнейшем члены БелАН планируют сотрудничать с NAR по другим различным программам в сфере профессионального образования, повышения квалификации, IT в недвижимости, технологий продаж и продвижения объектов.

— Все эти зарубежные методики надо осторожно переносить на белорусский рынок. У наших потребителей несколько иной менталитет, нежели у американцев, — дополняет Кузнецов. — С американскими и канадскими риэлтерами работать очень интересно. Эти рынки существуют уже очень давно и являются своеобразными «законодателями мод» в риэлтерском бизнесе.