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ЕАБР прогнозирует экономике Беларуси рост
25.05.2017 11:02 — Новости Экономики | БДГ
Евразийский банк развития стал единственным международным институтом, прогнозирующим Беларуси в этом году экономический рост.
«Улучшение прогноза по динамике ВВП Беларуси с минус 0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам 2017 года обусловлено более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами восстановления экономической активности в I квартале, а также достижением соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из Российской Федерации» - говорится в ежеквартальном макроэкономическом
Согласно прогнозу экономистов ЕАБР, темпы прироста ВВП составят 0,8% и 1% в 2018 году и 2019 году соответственно. В текущих экономических условиях восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе будет ограничено уровнем потенциального роста в 1-1,2%, говорится в обзоре. Также сообщается, что прогноз по инфляции по итогам 2017 года был пересмотрен в сторону снижения: на конец этого года инфляция прогнозируется на уровне 8,6%.
Отметим, что ЕАБР - региональный банк развития, учредителем которого является РФ и Казахстан. Данный институт оказался единственным, прогнозирующим Беларуси в этом году рост ВВП. Так, Всемирный банк
Напомним, что валовой внутренний продукт Беларуси
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Евразийский банк развития стал единственным международным институтом, прогнозирующим Беларуси в этом году экономический рост.
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