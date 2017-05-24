ЕАБР прогнозирует экономике Беларуси рост

Евразийский банк развития стал единственным международным институтом, прогнозирующим Беларуси в этом году экономический рост.

«Улучшение прогноза по динамике ВВП Беларуси с минус 0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам 2017 года обусловлено более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами восстановления экономической активности в I квартале, а также достижением соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из Российской Федерации» - говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре , подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Согласно прогнозу экономистов ЕАБР, темпы прироста ВВП составят 0,8% и 1% в 2018 году и 2019 году соответственно. В текущих экономических условиях восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе будет ограничено уровнем потенциального роста в 1-1,2%, говорится в обзоре. Также сообщается, что прогноз по инфляции по итогам 2017 года был пересмотрен в сторону снижения: на конец этого года инфляция прогнозируется на уровне 8,6%.

Отметим, что ЕАБР - региональный банк развития, учредителем которого является РФ и Казахстан. Данный институт оказался единственным, прогнозирующим Беларуси в этом году рост ВВП. Так, Всемирный банк прогнозирует Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорят в прогнозе также в Европейском банке реконструкции и развития: там прогнозируют рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель, прогнозирует , что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%. Оптимизм в вопросе роста ВВП высказывают еще и в Минэкономики Беларуси.