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ЕАБР прогнозирует экономике Беларуси рост

25.05.2017 11:02 — Новости Экономики | БДГ  
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Евразийский банк развития стал единственным международным институтом, прогнозирующим Беларуси в этом году экономический рост.

«Улучшение прогноза по динамике ВВП Беларуси с минус 0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам 2017 года обусловлено более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами восстановления экономической активности в I квартале, а также достижением соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из Российской Федерации» - говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Согласно прогнозу экономистов ЕАБР, темпы прироста ВВП составят 0,8% и 1% в 2018 году и 2019 году соответственно. В текущих экономических условиях восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе будет ограничено уровнем потенциального роста в 1-1,2%, говорится в обзоре. Также сообщается, что прогноз по инфляции по итогам 2017 года был пересмотрен в сторону снижения: на конец этого года инфляция прогнозируется на уровне 8,6%. 

Отметим, что ЕАБР - региональный банк развития, учредителем которого является РФ и Казахстан. Данный институт оказался единственным, прогнозирующим Беларуси в этом году рост ВВП. Так, Всемирный банк прогнозирует Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорят в прогнозе также в Европейском банке реконструкции и развития: там прогнозируют рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель, прогнозирует, что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%. Оптимизм в вопросе роста ВВП высказывают еще и в Минэкономики Беларуси.

Напомним, что валовой внутренний продукт Беларуси вырос за январь-апрель на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года.

 
 
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Евразийский банк развития стал единственным международным институтом, прогнозирующим Беларуси в этом году экономический рост.

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