25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск включен в границы Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве экономики, комментируя указ №166, опубликованный сегодня на Национальном правовом интернет-портале .

"Указом изменена общая площадь территории индустриального парка, которая теперь составляет 11247 га (ранее - 9150 га), в границы парка включен Национальный аэропорт Минск (с необходимыми ограничениями по вмешательству в его деятельность). Площадь непосредственно особой экономической зоны (без территорий аэропорта, населенных пунктов и садовых товариществ) не изменилась и составляет 8615 га", - сообщили в Минэкономики.

Резидентам индустриального парка при осуществлении деятельности в парке предоставляется режим наибольшего экономического благоприятствования по сравнению с иными режимами ведения предпринимательской деятельности в Беларуси, подчеркнули в ведомстве.

Документ готовился рабочей группой, созданной Минэкономики с привлечением независимых экспертов, в том числе китайских. В ходе подготовки был изучен опыт функционирования индустриальных парков в Китайской Народной Республике и других странах, проанализированы действующие режимы особых экономических зон Беларуси и стран ЕАЭС.

В указе №166 акцент сделан на либерализацию и оптимизацию законодательства в сфере земельных, валютных, трудовых отношений, миграции, таможенного регулирования, проектирования, строительства и приемки объектов индустриального парка. Документом расширен список предоставляемых налоговых льгот с учетом сохранения конкурентоспособности режима индустриального парка, снижена стоимость энергоресурсов, упрощено таможенное администрирование. Кроме того, новации направлены на повышение качества обслуживания инвесторов и упрощения процедуры получения государственных услуг (административных и иных процедур).-0-