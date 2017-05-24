|
Еврокомиссар усомнился в идее энергоблокады БелАЭС. Литовцы показали ему станцию с воздушного шара
25.05.2017 11:17 — Новости Экономики | Tut.by
Ответственный за энергетику еврокомиссар Марош Шефчович во время визита в Литву заявил, что попытки блокировать импорт электроэнергии с АЭС из третьих стран могут противоречить нормам ВТО. Президент Литвы Даля Грибаускайте в свою очередь не сомневается в законности этой инициативы Вильнюса.
«Очень трудно контролировать характер импортируемой электроэнергии по техническим причинам. В ЕС нельзя запретить импортировать атомную энергию, поскольку это противоречит принципам внутреннего энергетического рынка. Запрет на импорт электроэнергии с атомных станций из стран, не входящих в ЕС нужно оценить с учетом положений ВТО», — сказал Шефчович в интервью газете Verslo zinios, которое
По его мнению, не ясно, помогут ли запреты на импорт атомной электроэнергии обеспечить более высокие стандарты безопасности на АЭС за пределами Евросоюза. Шефович заявил, что Еврокомиссия также ставит своей целью соответствие Белорусской АЭС высочайшим стандартам безопасности.
Глава Литвы Даля Грибаускайте, вместе с тем, не сомневается в законности литовской идеи блокировать поставки с БелАЭС
«Это не только энергетика, не только электроэнергия, но и вопрос нацбезопасности. Поэтому наше решение легитимное, мы будем его соблюдать», —
В ходе визита Шефчовича, литовские чиновники также организовали ему полет на воздушном шаре, чтобы он убедился в близости АЭС от Вильнюса. Еврокомиссара сопровождал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
БелАЭС строится в 20 километрах от белоруско-литовской границы и в 50 километрах от столицы Литвы — Вильнюса. Этот выбор площадки уже давно вызывает резкую критику Литвы. Также в Вильнюсе упрекают белорусские власти в непрозрачности проекта и его несоответствии международным стандартам безопасности.
В апреле этого года литовский Сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии с Белорусской «и прочих небезопасных АЭС третьих стран». Недавно Польша заявила, что
Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Даля Грибаускайте в свою очередь не сомневается в законности идеи Вильнюса блокировать электроэнергию с БелАЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии