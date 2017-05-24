Перевоз запрещенной для ввоза в Россию из стран Евросоюза продукции организовали в Беларуси пятеро предпринимателей. За полтора года нелегальной деятельности по поддельным документам в соседнюю страну попали тысячи тонн так называемых санкционных овощей и фруктов.

Данные оперативники получили в ходе обысков в офисах бизнесменов. Продукция оформлялась для продажи в Беларуси, после чего перевозилась через восточную границу.

Установлено, что организаторами схемы были российские компании, которые покупали овощи и фрукты в Европе за наличные. За свои услуги, предполагают оперативники, белорусские посредники получили более миллиона рублей.

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«За полтора года было растаможено и перевезено этими пятью предпринимателя более 600 машин, а это девять тысяч тонн плодоовощной продукции. Все подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия», — рассказывает замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску и Минской области Александр Черезов.

Сейчас действия задержанных квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.