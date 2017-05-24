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Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд - Кобяков

25.05.2017 11:34 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в млрд - Кобяков
Андрей Кобяков. Фото из архива

25 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на переговорах с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Татарстан - один из наших крупнейших торговых партнеров в России. В последнее время мы наконец вышли на траекторию наращивания торгового оборота. По нашим данным, за первый квартал взаимный товарооборот прирос в 1,6 раза к уровню аналогичного периода прошлого года. Растет и наш экспорт в Татарстан, и импорт, причем пропорционально", - отметил Андрей Кобяков.

По его мнению, это говорит о том, что выполнение плана мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Татарстана на 2017-2020 годы уже дает определенные результаты. "Хотя уровень наших торгово-экономических отношений еще далек от цифр 2012 года, когда товарооборот составлял $2 млрд. Думаю, мы должны стремиться восстановить этот уровень", - считает глава белорусского правительства.

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"Татарстан - один из наших крупнейших торговых партнеров в России. В последнее время мы наконец вышли на траекторию наращивания торгового оборота", - отметил Андрей...

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