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Татарстан заинтересован активизировать сотрудничество с Беларусью в машиностроении и нефтехимии
25.05.2017 12:03 — Новости Экономики | БелТА
25 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Татарстан заинтересован активизировать сотрудничество с Беларусью в машиностроении и нефтехимии, сообщил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на переговорах с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наработан серьезный опыт вхождения производства к нам ведущих белорусских компаний. Считаю, что у нас есть хорошие наработки в машиностроительной отрасли, нефтехимической сфере, сегодня мы говорим и о медицинском направлении. Сейчас непростые времена, но сама по себе экономика улучшаться не будет, нужны новые рынки, партнеры и продукты - в этом направлении мы можем двигаться вместе", - отметил Рустам Минниханов.
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"Сейчас непростые времена, но сама по себе экономика улучшаться не будет, нужны новые рынки, партнеры и продукты - в этом направлении мы можем двигаться вместе", -...
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