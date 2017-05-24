25 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Татарстан заинтересован активизировать сотрудничество с Беларусью в машиностроении и нефтехимии, сообщил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на переговорах с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наработан серьезный опыт вхождения производства к нам ведущих белорусских компаний. Считаю, что у нас есть хорошие наработки в машиностроительной отрасли, нефтехимической сфере, сегодня мы говорим и о медицинском направлении. Сейчас непростые времена, но сама по себе экономика улучшаться не будет, нужны новые рынки, партнеры и продукты - в этом направлении мы можем двигаться вместе", - отметил Рустам Минниханов.

/Будет дополнено/.-0-