25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция об участии Беларуси в "ЭКСПО-2017" в Астане состоится в пресс-центре БЕЛТА 29 мая в 14.30.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана Астане. На ней будут представлены лучшие мировые разработки и достижения науки в области зеленой экономики и энергетики будущего. Свое участие в выставочном форуме подтвердили 115 стран и 20 международных организаций. 16 августа на "ЭКСПО-2017" состоится День Беларуси. Ожидается визит в Астану белорусской правительственной делегации, творческих коллективов.

Какие проекты будут представлять научный, экономический, инвестиционный потенциал Беларуси на престижной международной выставке? Как планируется продвигать туристические возможности Беларуси? Каковы ожидания по расширению двустороннего и международного сотрудничества по итогам форума? Об этом расскажут председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности МИД Евгений Лазарев.

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