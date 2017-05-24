25 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять в Татарстан электробусы, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на переговорах с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске электробусы уже проходят испытания по отдельным маршрутам. Это новый вид транспорта для СНГ, мы рассчитываем на хорошие технико-экономические показатели проекта", - отметил Андрей Кобяков. "Белорусская техника уже заслужила уважение в Татарстане, хотелось бы, чтобы мы это направление сотрудничества не потеряли", - добавил премьер-министр.

Кроме того, белорусские производители готовы наращивать поставки лесозаготовительной техники. Татарстанские заказчики, которые уже протестировали ее, остались довольны технико-экономическими показателями и сервисным обслуживанием.

Беларусь рассчитывает на приглашения Татарстана к участию в федеральных и региональных программах в сфере агропромышленного комплекса, строительства, капитального ремонта жилья. "Думаю, в рамках плана мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Татарстана на 2017-2020 годы мы будем все это реализовывать и наполнять план конкретными примерами сотрудничества", - добавил Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков 25-26 мая посещает Республику Татарстан Российской Федерации с рабочим визитом. Запланировано посещение технополиса "Химград", ПАО "Казаньоргсинтез", стадиона "Казань Арена". Глава белорусского правительства 26 мая примет участие в заседаниях Совета глав правительств в СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся в Казани. Заседания пройдут в узком и расширенном составах. Не исключено, что на полях саммита руководитель белорусского правительства проведет ряд двусторонних встреч.-0-