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Жилищные субсидии в Беларуси будут предоставлять по-новому
25.05.2017 12:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Жилищные безналичные субсидии в будущем могут предоставляться в Беларуси по адресному принципу, заявил замминистра ЖКХ республики Олег Поскробко.
Изменения в соответствующий указ президента подготовили специалисты МинЖКХ, Минтруда, Минэкономики, Минфина и МАРТ. Как отметил Поскробко, детально об изменениях можно говорить лишь после одобрения изменений, однако некоторые нововведения замминистра пояснил.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Предлагаем помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг сделать адресной. Что имеется в виду? Приведу всего один пример. Сейчас основной критерий для начисления безналичной жилищной субсидии — доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходе домашнего хозяйства. Это 15% для жителей сельской местности и 20% — для горожан. Этот процент фиксированный", — рассказал замглавы МинЖКХ
По словам заместителя министра, в новом проекте доля обязательного платежа меняется и зависит от среднедушевого дохода семьи.
"Мы предлагаем сделать этот процент "плавающим": чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на ЖК-услуги. А субсидию рассчитывать на основании среднедушевого дохода. То есть она не будет зависеть от количества членов семьи. Это будет справедливо по отношению к тем, кто на самом деле нуждается в помощи и поддержке государства", — уверен Поскробко.
По данным МинЖКХ, с октября по декабрь 2016 года субсидиями воспользовались 2385 домохозяйств страны, сумма помощи государства составила 35 тысяч рублей. С января по март этого года почти 264 тысячи рублей получили более 10 тысяч домохозяйств.
Система безналичных жилищных субсидий была введена в стране осенью 2016-го. На их получение могут рассчитывать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит 20% доходов — для городской местности и 15% — для сельской. Система была введена в качестве мер поддержки незащищенных категорий населения по рекомендациям Международного валютного фонда, который требует от Беларуси выхода на полную окупаемость ЖКУ для начала новой страновой программы.
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Сейчас Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает внести изменения в указ президента "О предоставлении безналичных жилищных субсидий".
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