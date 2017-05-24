В России ожидают роста ВВП Беларуси в 2017 году

Рост экспорта позволит удержать динамику ВВП Беларуси в положительной области до конца 2017 года.

«Результаты реального сектора за апрель подтвердили наши ожидания относительно постепенного восстановления белорусской экономики», — говорится в новом экономическом обзоре, который подготовили эксперты Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка», пишут Naviny.by .

При этом эксперты отмечают, что рост ВВП Беларуси на 0,5% по итогам января-апреля, скорее всего, связан с активизацией внешнего спроса со стороны России, «поскольку потребление в Беларуси еще остается слабым и не может оказывать столь существенную поддержку экономике».

В «Сбербанке» подчеркивают, что в первом квартале белорусский экспорт в Россию вырос на 37,9%, хотя весь экспорт за аналогичный период увеличился на 23,5%. По мнению аналитиков, урегулирование нефтегазового конфликта с Россией может позволить росту ВВП Беларуси остаться в положительной зоне.

Напомним, что экономика Беларуси показала незначительный рост за первые четыре месяца этого года. Валовой внутренний продукт вырос за январь-апрель на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.