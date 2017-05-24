В Гродно на конференции «Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития» обсудили темы роста экономики региона и как он выходит из кризиса. Подобные экономические форумы пройдут во всех областных центрах. По их итогам будут выработаны рекомендации для Министерства экономики по развитию белорусских областей. А в октябре пройдет итоговое мероприятие — Кастрычніцкі эканамічны форум KEF-2017.





В Гродно были рассмотрены тенденции в экономике Беларуси и региона, а также проведена дискуссия о стратегии развития Гродненской области. По словам экспертов, в регионе наблюдается хоть и не быстрое, но все же восстановление после экономического кризиса.

В разных областях Беларуси кризис отразился по-разному. Например, в Брестской области было глубокое падение в 2015 году и восстановление в 2016, а вот Витебская и Гомельская области до сих пор не вышли из экономического пике. Что касается Гродненской области, тот тут наблюдалось достаточно глубокое падение в 2015 году, и сейчас идет восстановление. Например, сейчас заметно оживление в обрабатывающей промышленности. Гродненская область была второй в республике по темпам роста до 2014 года и достаточно медленно падала. Можно сказать, что она переживает кризис намного лучше, чем другие регионы, — рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

По словам экспертов, оживление наблюдается и в промышленности, и в сфере транспорта, однако бурным ростом экономики в регионе это пока назвать нельзя. Что касается сферы услуг, то эта отрасль после кризиса не восстановилась в полной мере. В то же время в Гродненской области зарплата и занятость падали быстрее, чем по всей стране. И везде, кроме Островца, доходы у населения уменьшались. Островец вообще можно сейчас назвать локомотивом в сфере инвестиций Гродненской области. Если инвестиции по стране в среднем упали на 6,5 процентов, то Островец дал плюс три процента, а вот все остальное дало минус.





Правда, в остальном регионе картина не такая радужная. К сожалению, доходы населения продолжают падать, занятость уменьшается.

— До кризиса в Беларуси наблюдалось снижение бедности за счет роста ВВП, но последние два года были кризисными. Мы видим, что денежные доходы населения существенно снижаются. При этом доходы падают быстрее, чем реальная заработная плата, что связано с занятостью населения, которая также снизилась в последние годы. С одной стороны, это чисто экономическая причина, а с другой — старение жителей ведет к снижению доли трудоспособного населения. Важно отметить, что снижение доходов началось раньше, чем снижение потребления. Причина — люди брали потребительские кредиты и тратили свои сбережения, — рассказал экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

Сначала в Беларуси падение было равномерным — наблюдалось снижение доходов у малообеспеченных слоев население. В 2016 году — падали доходы у более обеспеченных людей. Гродненская область отличалась тем, что падение доходов здесь в 2015 году было незначительным, а вот в 2016 малообеспеченные граждане стали еще беднее. Сейчас наблюдается такая тенденция, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в экономике может увеличиться количество тех, кто окажется за чертой бедности.

— Как мы видим, экономика региона восстанавливается. Все зависит от различных внешних факторов: если будет стабильным курс российского рубля, не будет ограничений со стороны России по экспорту нашей продукции, то положительные тенденции будут сохраняться. Главная задача правительства и власти — сориентироваться на стимулировании внутреннего спроса. Мы подзабыли о таких факторах, как стимулирование роста потребления внутри страны, а это делается через рост зарплат, — говорит председатель комитета экономики Гродненского облисполкома Андрей Свиридов.

На конференции говорили и о развитии малого бизнеса. Гродненские предприниматели сейчас испытывают определенные трудности . Ипэшники на рынках говорят о том, что люди ничего не покупают, а арендные ставки становятся неподъемными. В Гродненском облисполкоме о проблемах малого бизнеса знают и говорят, что сейчас работают над улучшением условий работы ипэшников.

— Сейчас разработана областная программа льготного кредитования для поддержки малого бизнеса. Из областного бюджета выделено 8 миллионов рублей. Предприятия, которые имеют свои бизнес-планы, производство и до 100 человек сотрудников, смогут претендовать на данное кредитование. Мы ориентированы на то, чтобы услышать представителей малого бизнеса. Из положительных моментов — были снижены повышающие коэффициенты арендных ставок, сейчас разрабатывается возможность снизить и сами арендные ставки для ИП, торгующих на рынках Гродно, на 10−15 процентов, — заметил Андрей Свиридов.