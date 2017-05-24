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Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 годы

25.05.2017 13:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 годы
Фото МАРТ

25 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 годы, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам белорусско-египетской совместной торговой комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поручение президентов Беларуси и Египта по созданию в максимально короткие сроки дорожной карты сотрудничества выполнено. Сегодня по итогам работы мы парафировали дорожную карту, которая будет являться в ближайшие два года четким руководством к действию наших сторон", - отметил Владимир Колтович.

Он напомнил, что также создана рабочая группа по сотрудничеству в области промышленности, есть продуктивные контакты на уровне предприятий и учреждений в области сельского хозяйства, образования, медицины.

В свою очередь министр торговли и промышленности Египта Тарик Кабиль отметил, что Беларусь и Египет должны стремиться, чтобы экономические отношения между странами были так же сильны, как и политические. "За последние несколько месяцев состоялся обмен несколькими делегациями деловых кругов, организаций и ведомств, что подтверждает заинтересованность двух сторон в развитии взаимодействия", - сказал он.

Товарооборот между Беларусью и Египтом в январе-марте составил $25,44 млн, что составляет 292,9% к аналогичному прошлогоднему периоду. Сальдо взаимной торговли сложилось положительным - $4,68 млн. Основу белорусского экспорта составили полуфабрикаты из нелегированной стали, тракторы и седельные тягачи, проволока из черных металлов, рентгеновская аппаратура, молоко, сливки сгущенные и сухие. Беларусь традиционно импортирует из Египта цитрусовые плоды, свежие овощи и фрукты, лекарственные средства, текстиль. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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