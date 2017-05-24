25 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Сборочное производство техники "Амкодор" планируется открыть в Египте, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам белорусско-египетской совместной торговой комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"На заключительной стадии находятся договоренности по созданию в Египте сборочного производства "Амкодор". Египетская делегация вчера посетила это предприятие, она отметила высокое качество продукции предприятия и заинтересована в сотрудничестве", - сказал Владимир Колтович.

По его словам, Египет также заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в области транспорта, о чем шла речь на переговорах с вице-премьером Владимиром Семашко и министром транспорта и коммуникаций Анатолием Сиваком. "Обсуждены три направления взаимодействия. Первое - модернизация наземного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи). Второе - увеличение грузооборота и межрегиональных перевозок: египетская сторона ставит задачу увеличить в 10 раз объем грузоперевозок. Третье - реконструкция железнодорожного транспорта. Обсуждены наши возможности в области поставок подвижного состава, египетская сторона выразила заинтересованность в этой теме", - рассказал министр.

Кроме того, намечены серьезные проекты в области сельского хозяйства. "Египет выделил для нашего общего проекта земельный участок, создана рабочая группа в ходе сегодняшней комиссии. Белорусскую сторону возглавит один из заместителей министра сельского хозяйства и продовольствия. В ближайшее время рабочая группа посетит Египет, где будет проработан вопрос по использованию белорусских технологий при строительстве агрогородков, молочно-товарных ферм", - отметил Владимир Колтович.

В свою очередь министр торговли и промышленности Египта Тарик Кабиль оценил переговоры египетской делегации с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко и министром иностранных дел Владимиром Макеем как плодотворные. "Мы обсуждали новые направления двустороннего сотрудничества. Мы попытаемся сконцентрировать наше внимание на развитии промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества", - сказал он.-0-