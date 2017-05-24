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Беларусь поддержит Египет на переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с ЕАЭС

25.05.2017 13:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь поддержит Египет на переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с ЕАЭС
Фото МАРТ

25 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь поддержит Египет на переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам белорусско-египетской совместной торговой комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь всегда была вместе с Египтом, всегда поддерживала. Наша позиция в этом вопросе (по заключению соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) определена", - сказал Владимир Колтович.

Министр торговли и промышленности Египта Тарик Кабиль сообщил, что переговорный процесс с ЕАЭС начался в декабре 2016 года. "На сегодняшний день мы находимся на начальной стадии дискуссии и с оптимизмом смотрим на ее итог. Полагаю, соглашение будет носить стратегический характер для обеих сторон, поскольку самым прямым образом позволит объединить усилия в сфере промышленной кооперации и инвестиций", - отметил Тарик Кабиль.

По его словам, аналогичные соглашения Египет имеет со многими государствами, в том числе странами - членами ЕС, Африканского континента.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Беларусь всегда была вместе с Египтом, всегда поддерживала. Наша позиция в этом вопросе (по заключению соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС. - Прим....

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