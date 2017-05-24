Кобяков хочет восстановить товарооборот с Татарстаном до $2 млрд

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в четверг на переговорах с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кобяков 25 мая отправился в Татарстан с рабочей поездкой. Планируется, что четверг белорусский премьер посвятит экономическим вопросам, в пятницу, 26 мая, он примет участие в заседаниях Совета глав правительств в СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся в Казани.

Товарооборот растет

В ходе переговоров Кобяков отметил постепенный рост товарооборота между Беларусью и Татарстаном. По его словам, за первый квартал этого года он показал прирост на 60%. При этом вырос как экспорт белорусской продукции, там и импорт из Татарстана.

Кобяков убежден, что это говорит о том, что выполнение плана мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Татарстана на 2017-2020 годы уже дает определенные результаты.

"Хотя уровень наших торгово-экономических отношений еще далек от цифр 2012 года, когда товарооборот составлял 2 миллиарда долларов. Думаю, мы должны стремиться восстановить этот уровень", — считает глава белорусского правительства. Его слова приводит пресс-служба Совета министров.

Поставки электробусов

Кобяков подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие производственной кооперации с Татарстаном в машиностроении.

Так, по его словам, в Беларуси идет строительство сети АЗС татарстанской нефтяной компании "Татнефть", в городе Елабуга работает сборочное предприятие белорусского МТЗ.

"Мы хотим на этой базе создать машиностроительный кластер. В него могут войти как белорусские предприятия, так и созданные с участием татарстанских партнеров", — сказал Кобяков.

По его словам, белорусская сторона также рассчитывает на создание СП по сборке лифтового оборудования. Эта продукция будет востребована в Татарстане, который имеет большие планы по строительству и капитальному ремонту жилья.

На переговорах Кобяков Беларусь также сообщил, что Беларусь готова поставлять в Татарстан электробусы. "В Минске электробусы уже проходят испытания по отдельным маршрутам. Это новый вид транспорта для СНГ, мы рассчитываем на хорошие технико-экономические показатели проекта", — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что белорусская техника уже заслужила уважение в Татарстане.

Кроме того, белорусские производители готовы наращивать поставки лесозаготовительной техники. Татарстанские заказчики, которые уже протестировали ее, остались довольны технико-экономическими показателями и сервисным обслуживанием.

Агропромышленный кластер

Беларусь и Татарстан на взаимовыгодных условиях могли бы обмениваться продукцией мясной и молочной промышленности. Хороший потенциал для сотрудничества есть в научно-технической сфере, также сказал в ходе переговоров Кобяков.

По его словам, Беларусь рассчитывает на приглашения Татарстана к участию в федеральных и региональных программах в сфере агропромышленного комплекса, строительства, капитального ремонта жилья.

"Думаю, в рамках плана мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Татарстана на 2017-2020 годы мы будем все это реализовывать и наполнять план конкретными примерами сотрудничества", — добавил белорусский премьер.

Сотрудничество в нефтехимии

Со своей стороны Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в совместных с Беларусью проектах в машиностроении и нефтехимии.

"Наработан серьезный опыт вхождения производства к нам ведущих белорусских компаний. Считаю, что у нас есть хорошие наработки в машиностроительной отрасли, нефтехимической сфере, сегодня мы говорим и о медицинском направлении. Сейчас непростые времена, но сама по себе экономика улучшаться не будет, нужны новые рынки, партнеры и продукты — в этом направлении мы можем двигаться вместе", — отметил Минниханов.

"В любом случае точки роста для Татарстана — это нефтепереработка и машиностроение", — сказал он.

В Татарстане также развиваются нано- и биотехнологии, производство композитных материалов, робототехника, ИТ-технологии. Минниханов также считает необходимым активизировать сотрудничество в гуманитарной сфере.

Акцент стоит сделать на научно-техническом взаимодействии — от этого будет зависеть конкурентоспособность белорусских и татарстанских предприятий. Также среди перспективных отраслей сотрудничества — спорт и туризм. По мнению Рустама Минниханова, визит белорусской делегации — хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Татарстана.

"Надеемся, что ваш нынешний визит в Татарстан придаст новый импульс расширению взаимовыгодных связей", — сказал президент Татарстана.