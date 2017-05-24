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Беларусь планирует построить в Египте молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов

25.05.2017 14:29 — Новости Экономики | БелТА  
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25 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь планирует построить в Египте молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рабочая группа сформирована, она поедет в Египет после Рамадана, выезд намечен в начале июля. Мы уже были там с министром, смотрели выделенные площадки. Теперь планируется выезд специалистов, чтобы сделать анализ почв, оценить условия. Ведь если строить молочно-товарную ферму в Беларуси - надо ее утеплять, строить в Египте - надо охлаждать. Технологии есть, проектные решения тоже", - заверил Алексей Богданов. Кроме того, по его словам, Беларусь может укомплектовать белорусским скотом любую молочно-товарную ферму в Египте.

Алексей Богданов подчеркнул, что Беларусь возлагает большие надежды на сотрудничество с Египтом. В первом квартале было поставлено 100 т белорусского сухого цельного молока, сейчас готовится к отправке первая партия ржаной муки. "Надеемся расширять торгово-экономические сотрудничество по поставкам молочной продукции. Ведутся переговоры по поставкам белорусской говядины и мяса птицы. Пока спорный вопрос - ценовой. Цены, которые предлагает египетская сторона, нас не совсем устраивают. Но это процесс переговоров, и мы будем двигаться поступательно", - подытожил Алексей Богданов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Рабочая группа сформирована, она поедет в Египет после Рамадана, выезд намечен в начале июля. Мы уже были там с министром, смотрели выделенные площадки", - сказал...

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