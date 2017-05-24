Данкверт: мы за результаты проверок белорусской еды отвечаем

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Беларусь может обратиться в суд, если считает претензии Россельхознадзора к качеству продукции своих предприятий необоснованными, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщило РИА Новости .



© Sputnik / Виктор Толочко Заяц назвал переговоры с Россельхознадзором сложными

Ранее Россельхознадзор закрыл для поставок в РФ и поставил под усиленный лабораторный контроль ряд белорусских молокозаводов за то, что в их продукции содержались высокие остаточные концентрации антибиотиков и консервантов. Позднее часть ограничений была снята, но только по цельномолочной продукции.

Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц, комментируя эти действия, назвал претензии "надуманными и необоснованными" и заявил, что страна будет добиваться отмены всех ограничений на поставку в РФ своей продукции.

"Мы за свою работу отвечаем. Если необоснованные (претензии – Sputnik) – пусть обращаются в суд, пусть судятся. Это очень даже, будем говорить, реально", – сказал Данкверт журналистам в кулуарах публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Россельхознадзора.

По мнению главы российского ведомства, в целом вопросы применения и регистрации лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе настолько неурегулированы, что являются препятствием в торговле.

"Я не хочу комментировать слова министра, потому что я не присутствовал на переговорах и не буду присутствовать. Это моя позиция, я попросил, чтобы меня отстранили. Но я могу одно сказать – мы за свои анализы отвечаем, у нас все проверено, у нас методики проверены", – подчеркнул Данкверт.

Как ранее сообщал Sputnik, министры сельского хозяйства РФ и Беларуси на встрече в понедельник в Москве договорились о снятии ограничений на поставки в Россию мясной и молочной продукции с девяти белорусских предприятий, а также о проведении в течение 10 дней еще одной встречи по остальным предприятиям.

Что находили в белорусском молоке?

В середине апреля Россельхознадзор распространил сообщение о том, что в белорусской молочной продукции часто выявляются повышенные концентрации остаточного содержания антибиотиков и консервантов.

В частности, речь шла о сухом обезжиренном молоке и молочной сыворотке (в том числе сухой). В этой продукции выявлялись остаточные содержания предельно высоких концентраций ципрофлоксацина, линкомицина, тилозина, тилмикозина, норфлоксацина, офлоксацина, пимарицина, дельвоцида.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске недоумевают по поводу найденных РФ антибиотиков в молоке

Все эти антибиотики (кроме тилозина и дельвоцида) являются антибиотиками группы фторхинолонов и используются в терапевтической практике для лечения инфекций различного происхождения, в том числе инфекций дыхательных путей, мягких тканей, сифилиса.

Эти медицинские препараты в терапевтической практике запрещены для назначения детям в возрасте 18 лет, многие из препаратов обладают нейротоксическим действием – то есть их прием может вызвать осложнения центральной и периферической нервной системы. Кроме того, группа фторхинолонов может вызывать аллергические реакции, вплоть до ангионевротического шока, а также токсична для почек.

Во всем мире медицинская общественность выступает за контролируемое и разумное применение антибиотиков, так как все чаще возникает устойчивость к уже известным препаратам.

По мнению Россельхознадзора, высокие концентрации этих лекарств в молочной продукции способны вызывать у человека устойчивость на применение данных антибиотиков для лечения инфекций.