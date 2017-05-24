Прокуратура Минска направила в суд Центрального района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром», обвиняемого в выманивании кредита и получении взяток.

Как сообщил БелаПАН прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства управления Следственного комитета по Минску Евгений Моисеенко, бывший руководитель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 427 (Служебный подлог), ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 237 (Пособничество в выманивании кредита), ч. 1 ст. 430 (Получение взятки) и ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки повторно).

Следствием установлено, что экс-директор государственного предприятия организовал составление заведомо ложных документов, на основании которых ООО «Минскоблпродукт», зарегистрированное в России и входящее в состав холдинга, получило льготный кредит в размере 390 миллионов российских рублей под 5,5% годовых.

Он также обвиняется в получении взяток за благоприятное решение вопросов о приоритетном праве поставок молочной продукции, а также согласовании контрактных обоснований реализации указанной продукции на внутренний рынок и экспорт для некоторых белорусских и российских компаний.

Изучение уголовного дела в прокуратуре Минска показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемого квалифицированы верно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не установлено. Предварительное следствие по уголовному делу производилось УСК по Минску.

За совершение указанных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

В структуру КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» входят Борисовский, Слуцкий и Минский мясокомбинаты, Столбовский мясоконсервный; Минский молочный завод № 1, Молодечненский молочный комбинат, «Здравушка-милк» и Слуцкий сыродельный комбинат". Это одно из крупнейших объединений мясомолочной отрасли Беларуси.