Россельхознадзор обнаружил в белорусском молоке антибиотики для лечения венерических заболеваний

В молочной продукции белорусских предприятий были выявлены остатки антибиотиков для лечения венерических заболеваний. Об этом, как сообщает RNS , глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики Россельхознадзора.



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«У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики. — RNS) применяют, потому быстро», — сказал Данкверт.

Ранее в мае сообщалось, что Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 9 белорусских молочных предприятий и временно ограничил поставки продукции еще с семи. В Россельхознадзоре пояснили, что решение об ограничения было принято после того, как в продукции белорусских предприятий нашли остатки антибиотиков.

Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц назвал это решение «вызывающим недоумение».

— Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют. Мы видим предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси.

О необоснованности претензий со стороны российских коллег Беларусь говорила неоднократно.

«Мы за свою работу отвечаем. Если необоснованные — пусть обращаются в суд, пусть судятся. Это очень даже, будем говорить, реально», — цитирует сегодняшнее заявление Данкверта в кулуарах слушаний РИА Новости .