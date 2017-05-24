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Россельхознадзор обнаружил в белорусском молоке антибиотики для лечения венерических заболеваний
25.05.2017 16:16 — Новости Экономики | Tut.by
В молочной продукции белорусских предприятий были выявлены остатки антибиотиков для лечения венерических заболеваний. Об этом, как
«У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики. — RNS) применяют, потому быстро», — сказал Данкверт.
Ранее в мае сообщалось, что Россельхознадзор
Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц
— Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют. Мы видим предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси.
О необоснованности претензий со стороны российских коллег Беларусь говорила неоднократно.
«Мы за свою работу отвечаем. Если необоснованные — пусть обращаются в суд, пусть судятся. Это очень даже, будем говорить, реально», — цитирует сегодняшнее заявление Данкверта в кулуарах слушаний
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Данкверт полагает, что белорусские коровы больны хламидиозом
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