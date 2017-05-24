В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закрываем вопрос об открытых системах теплоснабжения По состоянию на начало 2017 года до 70 процентов российского жилого фонда имеет открытую схему ГВС. Это значит, что для бытовых нужд потребители используют ту же воду,...

По состоянию на начало 2017 года до 70 процентов российского жилого фонда имеет открытую схему ГВС. Это значит, что для бытовых нужд потребители используют ту же воду, которая циркулирует в системе отопления. Помимо заведомой потери качества питьевой воды это ведет к увеличению затрат на ее подогрев и снижает эффективность использования инфраструктуры. Однако есть мнение, что закрытие систем ГВС обходится слишком дорого, а потому нерентабельно. Но если закрывать системы теплоснабжения одновременно с их комплексной модернизацией, то это дает возможность получить реальную окупаемость и привлечь инвесторов. Об этом свидетельствует опыт передовых российских регионов и теплоснабжающих организаций. Недостатки открытых систем хороошо известны специалистам. Например, это повышенный расход тепла в системах отопления и ГВС. Он объясняется тем, что теплопотери в сетях при открытой схеме выше примерно на 30 процентов, а необходимость поддерживать минимальный уровень температуры в системе ГВС ведет к постоянным перетопам осенью, весной и в периоды потеплений.Потери несут как теплоснабжающие организации, так и потребители, вынужденные постоянно переплачивать за отопление. Ситуация усугубляется ростом стоимости производства тепла вследствие высокого удельного расхода топлива и электроэнергии на источниках. Повреждаемость открытой системы многократно выше, чем закрытой. Во-первых, это обусловлено нестабильностью гидравлического режима из-за суточных колебаний водоразбора. Во-вторых, те же колебания нередко вызывают падение давления в обратных трубопроводах, вследствие чего в них может попадать кислород, в несколько раз ускоряющий коррозию. Кроме того, при авариях наблюдаются значительные потери воды.Отдельно нужно остановиться на опасности, которой постоянно подвергаются потребители. Для открытых систем характерен высокий напор теплоносителя в подающих трубопроводах. При этом для отопления используется перегретая вода, для нужд ГВС она разбавляется до безопасной для бытового использования температуры теплоносителем их обратного трубопровода. Но в случае выхода из строя регулятора температуры в доме, что происходит нередко, из-за высокого напора на подаче в систему ГВС напрямую попадает перегретый кипяток. Такие происшествия часто оканчиваются ожогами, иногда с печальным исходом. При этом регуляторы перепада давления перед блоком подмеса, которые могли бы решить проблему, практически нигде не установлены.Поскольку для отопления и бытовых нужд используется одна и та же вода, необходимо проводить полноценную химводоподготовку для всего объема теплоносителя. Качество бытовой воды также зачастую оставляет желать лучшего и не соответствует требованиям действующих санитарных норм. Из системы отопления в воду попадают посторонние взвеси, наблюдается изменение цветности, повышается опасность появления в системе ГВС легионеллы. Все перечисленные особенности открытых систем отрицательно отражаются на экономике теплоснабжения и снижают качество предоставляемой населению услуги. И при этом потребитель получает услугу по более высокой цене.Казалось бы, доводы в пользу закрытых систем неоспоримы. Но скептики обращают внимание на ряд трудностей, с которыми сопряжен переход от открытой схемы к закрытой. Первой и самой главной проблемой является финансирование. Если модернизацию проводить централизованно, то все расходы ложатся на плечи муниципальных бюджетов, и без того испытывающих серьезную нехватку средств.Закрытие систем на уровне ЦТП влечет высокие единовременные затраты с длительным сроком окупаемости. Коммерческих инвесторов привлечь к реализации подобных проектов непросто. Кроме того, поскольку необходимость проводить химводоподготовку всего объема теплоносителя пропадает, качество воды в квартальных сетях снижается, что приводит к более частой замене трубопроводов ГВС. Одновременно возрастает нагрузка водоканалов, которые не всегда располагают необходимыми мощностями.Однако есть и другой путь. Закрывать систему теплоснабжения на уровне жилых домов. Делать это нужно в рамках комплексной модернизации, переводя потребителей на независимую схему и уходя от принципа количественного регулирования параметров теплоносителя.Другими словами, получить нужные параметры окупаемости можно, если вообще отказаться от кустовой схемы с ЦТП в пользу индивидуального теплового пункта в каждом здании, в котором и должно происходить приготовление воды для системы ГВС с организацией циркуляции. Такое решение реализуемо и в рамках программ капитального ремонта.То есть сверхзадачу по закрытию отопительных систем целого города можно разбить на множество составных частей. При этом расходы по модернизации отопительных систем многоквартирных домов несут собственники жилья. Безусловно, им необходима помощь, в том числе и финансовая.Однако для решения этого вопроса используются совершенно иные механизмы, которые уже в достаточной степени отработаны. Экономика проектов в этом случае получается уже совершенно другая. Комплексная модернизация системы отопления отдельно взятого жилого дома при наличии действующего узла учета тепловой энергии окупается за относительно небольшой срок.Это позволяет привлекать сторонние инвестиции по схеме концессии или энергосервиса. То есть и цель достигается, и дополнительное финансовое ярмо никто не должен тащить. Ни местный бюджет, ни собственники жилья, говорит Вячеслав Гун, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс.www.danfoss.ru