В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виброзащитные строительные материалы Nowelle на выставке "Архимед-2017" На юбилейном 20-м Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий Архимед-2017 компанией НТЦ Резина были представлены инновационные...

На юбилейном 20-м Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий Архимед-2017 компанией НТЦ Резина были представлены инновационные эластомеры Nowelle. Это новое поколение виброзащитных материалов, которые по большинству показателей превосходят зарубежных и российских конкурентов. В рамках экспозиции НТЦ Резина были представлены как давно и хорошо себя зарекомендовавшие изделия, а это вибродемпфирующие пластины Nowelle mod.1 и двухмодульные полотна Nowelle mod.2, производство которых идет более 10 лет, так и сравнительно новые виброзащитные пластины Nowelle mod.3, обладающие плотностью сродни бетону, а также эластомеры низкой твердости Nowelle mod.4, получившие высокую оценку потребителей. Но главными экспонатами стенда стали новейшие разработки научно-инженерного подразделения компании, эластомерные материалы Nowelle mod.6, работоспособные при температурах выше 200 градусов, эластомеры Nowelle mod.7 для эксплуатации при пониженных, до минус 60 градусов, температурах, и самый свежий экспонат, буквально с пылу с жару, то есть из лабораторного пресса, низкомодульный материал Nowelle mod.5, который наиболее эффективен в диапазоне сверхнизких частот.Напомним, что базовые технологические решения Nowelle имеют почти пятидесятилетнюю предысторию, отправной точкой которой стали уникальные разработки акустической защиты советских подводных лодок. С тех пор научный и технологический прогресс ушли далеко вперед, обусловив необходимость принципиально иных уровней разработок Nowelle. Применение современных инновационных ингредиентов и внедрение прогрессивных сочетаний полимеров помогло создать линейку строительных эластомерных материалов, позволяющих решать комплекс проблем, вызываемых негативным воздействием вибраций, и обеспечить срок службы эластомеров не менее 50 лет.Материалы Nowelle призваны обеспечить надежную защиту от шумов и вибраций фундаментов зданий и оборудования, опор вентиляционного, насосного и технологического оборудования, плавающих полов и звукоизолирующих потолков, междуэтажных перекрытий, помещений лифтового хозяйства, киноконцертных залов и музыкальных студий в довольно широком частотном и температурном диапазонах. Работы по созданию и улучшению эластомеров Nowelle ведутся на собственной научно-технической базе силами команды научных специалистов и инженеров НТЦ Резина за счет собственных средств компании.http://rezina.ru