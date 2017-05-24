Данкверт: в белорусских продуктах - антибиотики от сифилиса

Россельхознадзор шокировал очередным заявлением. Проверки показали, что белорусские коровы получают антибиотики от венерических заболеваний.

Как отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, за все анализы, которые берет ведомство, в России «отвечают»: Данкверт отметил, что все используемые Россельхознадзором методики - проверенные и надежные.

При этом одна из последних претензий российского ведомства - обнаруженное в молоке лекарство, которое может нанести вред здоровью человека. Речь идет об антибиотиках, которыми лечат сифилис и другие венерические заболевания.

Об этом сообщает RNS , ссылаясь на заявление Данкверта в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства.