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Данкверт: в белорусских продуктах - антибиотики от сифилиса
25.05.2017 17:16 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор шокировал очередным заявлением. Проверки показали, что белорусские коровы получают антибиотики от венерических заболеваний.
Как отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, за все анализы, которые берет ведомство, в России «отвечают»: Данкверт отметил, что все используемые Россельхознадзором методики - проверенные и надежные.
При этом одна из последних претензий российского ведомства - обнаруженное в молоке лекарство, которое может нанести вред здоровью человека. Речь идет об антибиотиках, которыми лечат сифилис и другие венерические заболевания.
Об этом сообщает
Отметим, что накануне Россельхознадзор рассказал о действующих ограничениях на поставки продукции с ряда предприятий Беларуси. Так, на 23 мая в Реестре предприятий Таможенного союза зарегистрировано 672 белорусских предприятия; из них 34 имеют ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования». С 15 мая за рядом белорусской продукции был установлен особый контроль, а
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Россельхознадзор шокировал очередным заявлением. Проверки показали, что белорусские коровы получают антибиотики от венерических заболеваний.
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