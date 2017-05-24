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Данкверт: в белорусских продуктах - антибиотики от сифилиса

25.05.2017 17:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор шокировал очередным заявлением. Проверки показали, что белорусские коровы получают антибиотики от венерических заболеваний. 

Как отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, за все анализы, которые берет ведомство, в России «отвечают»: Данкверт отметил, что все используемые Россельхознадзором методики - проверенные и надежные.

При этом одна из последних претензий российского ведомства - обнаруженное в молоке лекарство, которое может нанести вред здоровью человека. Речь идет об антибиотиках, которыми лечат сифилис и другие венерические заболевания. 

Об этом сообщает RNS, ссылаясь на заявление Данкверта в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства.

Отметим, что накануне Россельхознадзор рассказал о действующих ограничениях на поставки продукции с ряда предприятий Беларуси. Так, на 23 мая в Реестре предприятий Таможенного союза зарегистрировано 672 белорусских предприятия; из них 34 имеют ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования». С 15 мая за рядом белорусской продукции был установлен особый контроль, а визит белорусского министра сельского хозяйства Леонида Зайца в Москву ситуацию не улучшил: Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции в РФ лишь с нескольких предприятий. 19 мая Россельхознадзор временно ограничил поставки в Россию ряд молочных продуктов с нескольких предприятий Беларуси.

 
 
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Россельхознадзор шокировал очередным заявлением. Проверки показали, что белорусские коровы получают антибиотики от венерических заболеваний. 

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Россельхознадзор обнаружил в белорусском молоке антибиотики для лечения венерических заболеваний
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