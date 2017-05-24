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Минскую область хотят доверить гендиректору МТЗ
25.05.2017 17:20 — Новости Экономики | Tut.by
Место губернатора Минской области, судя по всему, пустовало недолго. На пост председателя Миноблисполкома пророчат Федора Домотенко, в настоящий момент занимающего пост гендиректора Минского тракторного завода. Об этом TUT.BY рассказали несколько источников.
Домотенко Минску">возглавил тракторный завод в августе 2014 года. При нем предприятие преодолело кризис 2014-2015 годов, и одно из немногих в отрасли
Федор Домотенко родился в 1957 году. С 1983 года его производственная деятельность была связана с Белорусским автомобильным заводом, где он прошел путь от инженера-электроника до первого заместителя генерального директора по техническим вопросам и развитию. В 2010 году Домотенко назначен председателем Молодечненского райисполкома.
24 мая Семен Шапиро
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Место губернатора Минской области, судя по всему, пустовало недолго. На пост председателя Миноблисполкома пророчат Федора Домотенко
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