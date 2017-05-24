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Представители транспортных ведомств стран ЕАЭС согласовали дорожную карту по формированию общего рынка авиаперевозок

25.05.2017 17:29 — Новости Экономики | БелТА  
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25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) завершили подготовку дорожной карты по формированию общего рынка авиаперевозок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам прошедшего в ЕЭК совещания.

Стороны также договорились, что решение о целесообразности заключения многостороннего соглашения о воздушном сообщении в странах ЕАЭС будет принято после изучения практики регулирования авиаперевозок различными международными интеграционными объединениями и реализации мероприятий дорожной карты по формированию общего рынка авиаперевозок в 2018-2020 годах.

Обсуждались вопросы применения недискриминационных тарифных условий, ставок и сборов при оказании услуг аэропортов и аэронавигации в государствах - членах ЕАЭС, а также возможности снятия ограничений по пунктам назначения и частотам, назначенным перевозчикам. "Эксперты не пришли к единому мнению о сроках и очередности реализации этих мероприятий", - заявили в ЕЭК.

Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов отметил, что согласованный вариант дорожной карты должен быть представлен министрам транспорта государств - членов ЕАЭС 6 июня. До этого времени необходимо найти ответы на все дискуссионные вопросы и урегулировать возможные разногласия сторон.

Кроме того, обсуждался вопрос о целесообразности создания механизма, сдерживающего недобросовестную конкуренцию на рынке услуг авиаперевозок и исключающего негативное влияние на состояние национальных рынков авиаперевозок.

"После одобрения проекта дорожной карты по вопросам воздушного транспорта министрами транспорта в Сочи документ будет внесен на рассмотрение органов союза", - проинформировали в пресс-службе.-0-

 
 
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Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов отметил, что согласованный вариант дорожной карты должен быть представлен министрам...

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