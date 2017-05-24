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Организации Минпрома в первом квартале увеличили экспорт продукции более чем на 40%

25.05.2017 17:28 — Новости Экономики | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Минпрома в первом квартале увеличили объем экспорта более чем на 40%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

"В течение первого квартала текущего года Министерством промышленности принимались все меры по выполнению доведенных показателей. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах составил Br2,4 млрд, темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 128%. За январь-март 2017 года организациями Минпрома поставлено товаров на экспорт на сумму $870,3 млн (темп роста - 140,3%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило $440,9 млн", - уточнили в пресс-службе.

Итоги работы отрасли за январь-март были озвучены в четверг на заседании коллегии министерства, которое состоялась под председательством заместителя премьер-министра Владимира Семашко и министра промышленности Виталия Вовка. На коллегии также были обсуждены задачи на первое полугодие.

В первом квартале продукция предприятий Минпрома поставлялась в 78 стран мира, в 37 из которых обеспечено наращивание экспорта. "Кроме того, осуществлены поставки в 11 стран, куда ранее экспорт отсутствовал. Обеспечено наращивание поставок в страны дальнего зарубежья и на новые перспективные рынки", - отметили в пресс-службе.

Во время заседания коллегии были заслушаны доклады руководства Министерства промышленности, Минского городского исполнительного комитета, ведущих организаций отрасли, а также намечены планы на ближайшее время.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Итоги работы отрасли за январь-март были озвучены в четверг на заседании коллегии министерства, которое состоялась под председательством заместителя...

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