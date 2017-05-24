Сидорский: промышленный рост в ЕАЭС в немалой степени обеспечивается интеграционными процессами

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Восстановление промышленного роста в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в немалой степени обеспечивается интеграционными процессами. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский в Минске на Белорусском промышленном форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По данным министра ЕЭК, страны ЕАЭС по итогам 2016 года вышли на положительные темпы прироста объемов промышленного производства. В целом по союзу он составил 0,9%. Кооперационные поставки выросли на 1,2%. "Последние два года стали самыми динамичными для промышленного блока комиссии, - отметил он. - Совместно с правительствами государств союза в развитие основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС принят ряд секторальных решений в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении, легкой промышленности и металлургии".

По словам Сергея Сидорского, ключевым направлением деятельности ЕЭК является внедрение инновационных инструментов в промышленное сотрудничество государств - членов союза. Речь идет в том числе о создании объектов инновационно-индустриальной инфраструктуры, таких как совместные технопарки, технологические платформы, индустриальные парки, экономические зоны, инновационные центры, центры компетенций, кластеры.

Страны ЕАЭС должны сформировать Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению, деятельность которого будет направлена на содействие переходу к новому технологическому укладу. В ближайшее время закончится согласование проектов учредительных документов, после чего они будут представлены Коллегии ЕЭК для рассмотрения. "Союз импортирует 83% необходимого станочного оборудования. Это запредельно много, учитывая потенциал в отрасли, который имеют наши страны. Задача Евразийского инжинирингового центра - в корне изменить ситуацию", - подчеркнул министр ЕЭК.

Комиссия серьезно подходит к вопросам финансирования возможных кооперационных проектов при участии всех стран союза. В экономической экспертизе таких проектов будет принимать участие Евразийский банк развития в рамках созданной в начале года совместной рабочей группы. Совместно с банком прорабатываются вопросы определения критериев отбора кооперационных проектов и финансирования совместных проектов с кооперационным эффектом. "Новый механизм будет способствовать поиску и продвижению реальных кооперационных проектов, - отметил министр ЕЭК. - В настоящее время мы уже работаем с несколькими, но их должно быть значительно больше. Рассчитываем на большую активность белорусской стороны в данной сфере, ждем инициативных предложений от заинтересованных хозяйствующих субъектов".

Комиссия совместно с государствами ЕАЭС приняла также решения по формированию евразийских технологических платформ. Одно из них связано с проектом объединения спутников дистанционного зондирования земли в общую группировку и созданием на этой основе интегрированной системы ЕАЭС по предоставлению космических и геоинформационных услуг. К 2020 году страны союза выйдут на совместное изготовление и запуск нового космического аппарата с более высоким разрешением съемки земной поверхности, превосходящим существующие и перспективные иностранные аналоги. Соответствующая дорожная карта одобрена Консультативным комитетом ЕЭК по промышленности и в ближайшей перспективе будет внесена премьер-министрам стран ЕАЭС на утверждение.

Кроме того, комиссия совместно с государствами - членами союза приняла системные решения по формированию евразийской сети трансфера технологий, цифровой трансформации промышленности. "Весьма важным представляется вопрос выработки единых подходов к совместной реализации сопряжения Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути. Это глобальный и долгосрочный проект. Его необходимо правильно организовать и выстроить так, чтобы он был максимально выгодным для государств союза, в том числе для промышленников. Наше машиностроение должно получить от проекта неоспоримые преимущества в создаваемых в рамках Шелкового пути логистических и производственных цепочках, научных исследованиях и разработках", - резюмировал Сергей Сидорский.-0-