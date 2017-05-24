В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GRUNDFOS SCALA2 получила престижную награду Red Dot Design Award Ежегодная награда Red Dot Design Award присуждается европейским институтом Design Zentrum Nordhein Westfalen, Германия, и является одной из наиболее авторитетных премий в области...

Ежегодная награда Red Dot Design Award присуждается европейским институтом Design Zentrum Nordhein Westfalen, Германия, и является одной из наиболее авторитетных премий в области дизайна. В 2017 году Red Dot была присуждена насосной установке для систем водоснабжения частных домов SCALA2 от Grundfos. В этом году независимое международное профессиональное жюри оценивало заявки из 54 стран. Инновационная насосная установка для систем водоснабжения частных домов SCALA2 получила награду Red Dot Award Product Design в номинации Промышленный дизайн за выдающееся качество и особые достижения в дизайне товаров широкого потребления. Red Dot Award считается одним из наиболее известных конкурсов дизайна в мире. Церемония награждения состоится 3 июля 2017 года, после чего в течение года продукты-победители будут выставлены в Музее дизайна Red Dot в Эссене.Мы рады, что SCALA2 одержала уверенную победу в столь амбициозной международной премии, как Red Dot Award, комментирует Инго Ландвер, директор по маркетингу и развитию бизнеса, Grundfos. Эта награда является подтверждением того факта, что Grundfos установил новые стандарты в сегменте водоснабжения домов.Присуждая награду SCALA2, члены жюри отметили компактность и энергоэффективность решения. Установка занимает всего лишь четверть пространства, требуемого для обычной насосной установки для водоснабжения частных домов. Главное отличие SCALA2 заключается в функции поддержания постоянного напора воды при переменном расходе благодаря встроенному преобразователю частоты. Вследствие этого установке не требуется большой мембранный напорный бак.Достаточно встроенной емкости, которая защищает насос от гидроудара. Энергопотребление двигателя на постоянных магнитах с регулируемой скоростью вращения при максимальной подаче 3,8 кубометра в час составляет максимум 550 ватт, в то время как обычным насосным установкам для систем водоснабжения частных домов требуется более тысячи ватт.Напомним также, что благодаря регулированию частоты вращения и охлаждению двигателя с помощью перекачиваемой воды, а не вентилятором, уровень шума снижен до 47 децибел. Это меньше, чем у посудомоечной машины, что делает возможным установку и эксплуатацию SCALA2 даже в жилых помещениях.Наряду с этим класс защиты IPX4, это защита от разбрызгиваемой воды, и возможность продолжительной работы установки при температуре окружающей среды от нуля до 55 градусов обеспечивают качественную работу оборудования даже на открытом воздухе, например, в непосредственной близости от колодца или резервуара.Наряду с поддержанием постоянного давления SCALA2 имеет множество встроенных функций безопасности насоса, среди которых защита от перепадов напряжения, сухого хода, аварий в трубопроводе и функция автоостановки после определенного времени работы. Инновационный дизайн, компактная конструкция и высокие показатели энергоэффективности делают насосную установку SCALA2 универсальным решением для водоснабжения частных домов.www.grundfos.ru